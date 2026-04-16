Heim-WM und die Hockey-Nati: In diesem Jahrtausend alles andere als eine Erfolgsgeschichte
Es hätte der letzte grosse Auftritt von Patrick Fischer als Nati-Trainer werden sollen. An der Heim-WM wollte Fischer nach zuletzt zwei verlorenen Finals in Serie endlich die Goldmedaille gewinnen und die Schweiz erstmals zum Weltmeistertitel coachen. Dazu wird es nun aber nicht kommen, denn Fischer wurde nach seinem Fälschungsskandal per sofort entlassen und durch seinen designierten Nachfolger Jan Cadieux ersetzt.
Damit wird natürlich auch im ganzen Land die Vorfreude auf das Turnier im eigenen Land ein wenig getrübt. Dabei sind die Chancen auf eine Goldmedaille wahrscheinlich so gross wie zuvor noch nie. Es werden auch Erinnerungen wach an die letzten zwei geplanten Weltmeisterschaften in der Schweiz.
In der heutigen Zeit kaum vorstellbar, aber 2009 verpasste die Hockey-Nati auf tragische Art und Weise im eigenen Land die K.-o.-Phase. Zwar gewannen die Schweizer in der Vorrunde zwei von drei Partien, blieben danach in der Zwischenrunde aber unter den Erwartungen und verloren gegen Lettland und Schweden.
Im letzten und entscheidenden Spiel wäre ein Sieg nach 60 Minuten nötig gewesen. Die Nati mit Trainer Ralph Krüger gewann zwar, allerdings fiel der entscheidende Treffer 13 Sekunden zu spät. Roman Wick sicherte der Schweiz den schlussendlich nutzlosen Zusatzpunkt in der Verlängerung. Die Enttäuschung in der Berner Postfinance-Arena war damals riesig.
So wollten es die «Eisgenossen» elf Jahre später besser machen. Allerdings kamen sie nie zu dieser Chance. Denn die Weltmeisterschaft, die in Zürich und Lausanne hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.
Jetzt, sechs Jahre später, steht bereits einen Monat vor dem Start der Weltmeisterschaft ein schlechter Stern über dem kommenden Turnier. Wie sich der Trainerwechsel auf die Spieler auswirkt, kann bereits heute ein erstes Mal beobachtet werden. In der Slowakei findet ab 16.30 Uhr das erste Vorbereitungsturnier für die kommende Weltmeisterschaft statt. (riz)