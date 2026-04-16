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Eishockey: Schweiz steht wieder vor einer schwierigen Heim-WM

Swiss players Mark Streit (7) and Ivo Ruethemann (32) discuss after losing the Group B Preliminary Round Robin game between Russia and Switzerland at the IIHF 2009 World Championship at the Postfinanc ...
2009 scheiterte die Schweiz an der Heim-WM in der Zwischenrunde.Bild: KEYSTONE

Heim-WM und die Hockey-Nati: In diesem Jahrtausend alles andere als eine Erfolgsgeschichte

Der Fälschungsskandal rund um Patrick Fischer sorgt einen Monat vor dem Start der Heim-WM für viel Unruhe in der Hockey-Schweiz. In diesem Jahrtausend stehen Weltmeisterschaften im eigenen Land für die Schweizer unter einem schlechten Stern.
16.04.2026, 14:0716.04.2026, 14:07

Es hätte der letzte grosse Auftritt von Patrick Fischer als Nati-Trainer werden sollen. An der Heim-WM wollte Fischer nach zuletzt zwei verlorenen Finals in Serie endlich die Goldmedaille gewinnen und die Schweiz erstmals zum Weltmeistertitel coachen. Dazu wird es nun aber nicht kommen, denn Fischer wurde nach seinem Fälschungsskandal per sofort entlassen und durch seinen designierten Nachfolger Jan Cadieux ersetzt.

Jan Cadieux Jan, right, assistant coach of Switzerland national ice hockey team, speaks with Patrick Fischer, left, head coach of Switzerland national ice hockey team, during a training session of tea ...
Jan Cadieux ist der neue Schweizer Nationaltrainer.Bild: keystone

Damit wird natürlich auch im ganzen Land die Vorfreude auf das Turnier im eigenen Land ein wenig getrübt. Dabei sind die Chancen auf eine Goldmedaille wahrscheinlich so gross wie zuvor noch nie. Es werden auch Erinnerungen wach an die letzten zwei geplanten Weltmeisterschaften in der Schweiz.

In der heutigen Zeit kaum vorstellbar, aber 2009 verpasste die Hockey-Nati auf tragische Art und Weise im eigenen Land die K.-o.-Phase. Zwar gewannen die Schweizer in der Vorrunde zwei von drei Partien, blieben danach in der Zwischenrunde aber unter den Erwartungen und verloren gegen Lettland und Schweden.

Im letzten und entscheidenden Spiel wäre ein Sieg nach 60 Minuten nötig gewesen. Die Nati mit Trainer Ralph Krüger gewann zwar, allerdings fiel der entscheidende Treffer 13 Sekunden zu spät. Roman Wick sicherte der Schweiz den schlussendlich nutzlosen Zusatzpunkt in der Verlängerung. Die Enttäuschung in der Berner Postfinance-Arena war damals riesig.

Switzerland&#039;s captain Mark Streit, 2nd left, and teammates show their disappointment after the game of the Group E Qualifying Round game between U.S.A. and Switzerland at the IIHF 2009 World Cham ...
Riesiger Frust bei Mark Streit und Co.Bild: KEYSTONE

So wollten es die «Eisgenossen» elf Jahre später besser machen. Allerdings kamen sie nie zu dieser Chance. Denn die Weltmeisterschaft, die in Zürich und Lausanne hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Das Einzige positive damals, die watson Kügeli-WM:

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Jetzt, sechs Jahre später, steht bereits einen Monat vor dem Start der Weltmeisterschaft ein schlechter Stern über dem kommenden Turnier. Wie sich der Trainerwechsel auf die Spieler auswirkt, kann bereits heute ein erstes Mal beobachtet werden. In der Slowakei findet ab 16.30 Uhr das erste Vorbereitungsturnier für die kommende Weltmeisterschaft statt. (riz)

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