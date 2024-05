Derundhaben eine mündliche Vereinbarung, sollte Xavi entlassen werden. Dies berichtet Sky . Am Sonntag bestreitet Barça sein letztes Saisonspiel, dann werde die endgültige Entscheidung über Xavi und Flick fallen. Eigentlich sollte der 42-jährige Katalane trotz angekündigten Rücktritts auch in der nächsten Saison an Barcelonas Seitenlinie stehen, doch gab es zuletzt Berichte über einen Meinungsumschwung bei Präsident Joan Laporta. So hätten diesen Xavis Aussagen zur schwierigen finanziellen Situation bei seinem Klub verärgert, weshalb nun eine Entlassung diskutiert werde. Von Flicks Plan für die Zukunft sei Laporta hingegen zu 100 Prozent überzeugt. Es bleibt also wie gehabt bei Barça – unruhig und chaotisch. (nih)