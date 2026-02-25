Riesige Aufholjagd von Juventus wird nicht belohnt + Real und PSG stehen im Achtelfinal

Juventus – Galatasaray 3:2 (Gesamtskore 5:7)

Juventus Turin machte gegen Galatasaray Istanbul ein 2:5 aus dem Hinspiel in der Türkei in den ersten 90 Minuten daheim wett, scheiterte dann aber nach Verlängerung. Victor Osimhen (105.) und Baris Yilmaz (119.) führten Galatasaray mit ihren Toren doch noch in die Achtelfinals.

Victor Osimhen sorgt für die Entscheidung. Video: SRF

Der italienische Rekordchampion hatte zuvor das Kunststück geschafft, den Dreitore-Rückstand wettzumachen, obwohl er ab der 48. Minute und der Roten Karte gegen Innenverteidiger Lloyd Kelly nur noch zu zehnt spielte. In Unterzahl schossen Federico Gatti (70.) und Weston McKennie (82.) die Treffer zum 2:0 und 3:0.

Mit diesen Treffern rettete sich Juventus in die Verlängerung. Video: SRF

Juventus Turin - Galatasaray Istanbul 3:2 (3:0, 1:0) n.V.

SR Pinheiro (POR).

Tore: 37. Locatelli (Penalty) 1:0. 70. Gatti. 82. McKennie 3:0. 105. Osimhen 3:1. 119. Yilmaz 3:2.

Bemerkungen: 47. Rote Karte gegen Kelly (Juventus Turin).

PSG – AS Monaco 2:2 (Gesamtskore 5:4)

Auch Denis Zakaria und Philipp Köhn scheiterten im Sechzehntelfinal. Den beiden von Beginn weg eingesetzten Schweizer reichte mit Monaco ein Remis bei Paris Saint-Germain nicht. Eine Woche nach dem 2:3 spielten sie nach Pausenführung 2:2.



Entscheidend war, das Mamadou Coulibaly in der 59. Minute vom Platz gestellt wurde. Wenige Sekunden später traf PSG zum ersten Mal und ging im Gesamtskore wieder in Führung. Sieben Zeigerumdrehungen später sorgte der Georgier Khvicha Kvaratskhelia für die Vorentscheidung.

Khvicha Kvaratskhelia trifft nach dem Abpraller von Philipp Köhn. Video: SRF

Paris Saint-Germain - Monaco 2:2 (0:1)

SR Kovacs (ROU).

Tore: 45. Akliouche 0:1. 60. Marquinhos 1:1. 67. Kwarazchelia 2:1. 91. Teze 2:2.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria (bis 74.). 59. Gelb-Rote Karte gegen Coulibaly (Monaco).

Real Madrid – Benfica Lissabon 2:1 (Gesamtskore 3:1)

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid sicherte sich das Weiterkommen gegen Benfica Lissabon mit zwei Siegen. Auf das 1:0 in Portugal liessen die Madrilenen nach Rückstand einen 2:1-Sieg folgen. Den Siegtreffer erzielte Vinicius Junior in der 80. Minute. Bei Benfica fehlte der Argentinier Gianluca Prestianni, dem Vinicius im Hinspiel Rassismus vorgeworfen hatte, gesperrt.

Vinicius Junior sorgt für die Vorentscheidung. Video: SRF

Real Madrid - Benfica Lissabon 2:1 (1:1)

SR Vincic (SLO).

Tore: 14. Rafa Silva 0:1. 16. Tchouaméni 1:1. 80. Vinicius Junior 2:1.

Atalanta – Dortmund 4:1 (Gesamtskore 4:3)

Für Gregor Kobel und Borussia Dortmund endet die Champions League im Sechzehntelfinal. Der Bundesligist kann die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel nicht nutzen und verliert eine Woche nach dem 2:0-Heimsieg bei Atalanta Bergamo mit 1:4.

Das entscheidende vierte Gegentor in Italien kassierte der BVB in der 98. Minute durch einen Penalty, den der in Berlin geborene Serbe Lazar Samardzic verwertete. Am Ursprung der Aktion, die zum Elfmeter führte, stand eine missratene Befreiungsaktion von Kobel.

Diese Szene sorgte für die Entscheidung. Video: SRF

Der Schweizer Nationalkeeper passte unfreiwillig in die Füsse von Mario Pasalic, der daraufhin in den Strafraum flankte, wo Atalantas Stürmer Nikola Krstovic von Ramy Bensebaini im Gesicht getroffen wurde. Nach Überprüfung an den Bildschirmen gab es Penalty für den formstarken Serie-A-Klub und Gelb-Rot für Bensebaini.

Vor dem bitteren Ende hatte Dortmund schon einen unangenehmen Abend in der Lombardei verbracht. Gianluca Scamacca (5.), Davide Zappacosta (45.) und Mario Pasalic (57.) gelang mit ihren Toren innerhalb weniger als einer Stunde die Wende nach der Hinspiel-Niederlage. Dortmund verkürzte durch den eingewechselten Karim Adeyemi auf 1:3, wodurch die Deutschen auf Kurs Verlängerung waren. Durch den Last-Minute-Schock schied der BVB erst zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach einem Zwei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel aus.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

SR Sanchez Martinez.

Tore: 5. Scamacca 1:0. 45. Zappacosta 2:0. 57. Pasalic 3:0. 75. Adeyemi 3:1. 98. Samardzic (Penalty) 4:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. 97. Gelb-Rote Karte gegen Bensebaini. (riz/sda)