Nikolas Muci wechselt leihweise in die Serie B zu Mantova, wie die Grasshoppers mitteilen. Der italienische Zweitligist bezahle eine Leihgebühr und verfüge zudem über eine Kaufoption für den 22-jährigen Stürmer. Muci habe weit vor der Transferperiode den Wunsch geäussert, sich neu zu orientieren, heisst es von GC. «Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die für beide Seiten passt, und sind zufrieden, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat», wird Sportchef Alain Sutter zitiert. In der Medienmitteilung leistet sich GC einen Fauxpas: Mucis Vorname wird fälschlicherweise dreimal «Nicolas» geschrieben. Schon im Sommer unterlief dem Rekordmeister ein Fehler, als er Lovro Zvonarek als «Zvoranek» vorstellte. (nih)
Transferticker
GC gibt Muci ab – und schreibt dessen Namen falsch +++ Lookman zu Atlético Madrid
GC gibt Nikolas Muci ab
Sékou Koné leihweise zu Lausanne-Sport
Der FC Lausanne-Sport verpflichtet den 20-jährigen Sékou Koné auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, wie der Westschweizer Verein am Dienstag mitteilt. Koné steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der laufenden Saison verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz. (riz/sda)
Sékou Koné 🇲🇱
Alter: 20
Position: Defensives Mittelfeld
Bilanz 2025/26: 3 Spiele
Rhodri Smith geht leihweise zu Winterthur
Rhodri Smith wird bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Winterthur ausgeliehen. Wie die Young Boys mitteilen, beinhaltet das Leihgeschäft keine Kaufoption. Der 19-jährige Aussenverteidiger spielt seit 2018 bei YB, seit dem vergangenen Sommer gehört er zum Kader der ersten Mannschaft. Bisher kam er für die Berner zu sieben Pflichtspieleinsätzen. (abu/sda)
Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Lookman unterschreibt bei Atlético Madrid
Der nigerianische Stürmer Ademola Lookman verlässt Atalanta Bergamo. Afrikas Fussballer des Jahres 2024 unterschrieb bei Atletico Madrid einen Vertrag bis Juni 2030. Vor zwei Jahren gewann der 28-Jährige mit Atalanta die Europa League und erzielte im Final drei Tore. (abu/sda)
Ademola Lookman 🇳🇬
Alter: 28
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Madrid we are here!!❤️🤍 @Atleti pic.twitter.com/DvMVC8eLAc— Ademola Lookman (@Alookman_) February 2, 2026
Benzema wechselte zu Al-Hilal
Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Klub über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahre beim Tabellenführer, bei dem er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.
Benzema kam 2023 nach Saudi-Arabien. Bei Al-Ittihad erzielte er 54 Treffer in 83 Spielen. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den Meistertitel. (cpf/sda/apa/dpa)
Karim Benzema🇫🇷
Alter: 38
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 6 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 21 Spiele, 16 Tore
Der FCB blutet auf dem Transfermarkt
Am letzten Tag des Wintertransferfensters in den Topligen verkündet der FC Basel zwei gewichtige Abgänge. Einerseits verlässt Philip Otele den Verein und wechselt vorerst leihweise zum Hamburger SV. Der 26-jährige Flügelspieler ist mit 13 Torbeteiligungen zweitbester Skorer in dieser Saison, der Bundesligist verfügt über eine Kaufoption, wie der FCB mitteilt. Ausserdem betonte der amtierende Meister, dass er Otele eigentlich nur definitiv abgeben wollte, nun aber dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers nachgekommen sei. Otele wechselte im letzten Winter per Leihe ans Rheinknie und überzeugte in der Doublesaison derart, dass die Basler die Kaufoption zogen.
Ebenfalls in die Bundesliga wechselt Innenverteidiger Jonas Adjetey. Der 22-jährige Ghanaer war eine wichtige Stütze und schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Die kolportierte Ablösesumme beträgt zehn Millionen Euro. FCB-Präsident David Degen stellt klar, dass der Abgang entgegen des Wunsches der sportlichen Leitung erfolge. Vielmehr habe der Verwaltungsrat die Entscheidung getroffen. «Wir wollen den FC Basel wirtschaftlich nachhaltig und unabhängig aufstellen. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel auf Transfereinnahmen angewiesen», so Degen. Adjetey, der bei der Spieleragentur von Degens Zwillingsbruder Philipp unter Vertrag steht, wechselte 2022 aus Ghana nach Basel. (nih)
Philip Otele 🇳🇬
Alter: 26
Position: Linksaussen
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Jonas Adjetey 🇬🇭
Alter: 22
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele
21:47
Thun leiht Stewart nach England aus
Der FC Thun, der unangefochtene Leader der Super League, leiht den Engländer Layton Stewart bis Ende der laufenden Saison an den AFC Wimbledon in die League One aus. Mit dem temporären Wechsel soll der 23-jährige Stürmer mehr Spielminuten sammeln können, wie die Berner Oberländer mitteilen. Stewart stand in dieser Saison in Pflichtspielen insgesamt nur 76 Minuten auf dem Platz. (cpf/sda)
Layton Stewart🇬🇧
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Garcia wechselt leihweise zu Sassuolo
Der Schweizer Verteidiger Ulisses Garcia wurde von Olympique Marseille für ein halbes Jahr in die Serie A an Sassuolo ausgeliehen. Dies bestätigte der italienische Verein. Der 30-Jährige erhofft sich dort mehr Spielpraxis. Bei Marseille stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur dreimal in der Startelf und wurde ebenfalls dreimal eingewechselt. Im Kader war er zuletzt Ende November.
Garcia möchte sich bei Sassuolo für das Schweizer WM-Team aufdrängen. Sein letztes Länderspiel bestritt er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen Mexiko (4:2). (cpf/sda)
Ulisses Garcia🇨🇭
Alter: 30
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/2026: 6 Spiele
Gilardino nicht mehr Trainer in Pisa
Alberto Gilardino ist nicht mehr Trainer in Pisa. Der Tabellenvorletzte der Serie A gab die Trennung vom 43-Jährigen einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen Sassuolo bekannt. Wer Nachfolger des Weltmeisters von 2006 wird, ist noch offen.
Mit Michel Aebischer, dem derzeit verletzten Daniel Denoon und Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic stehen in Pisa drei Schweizer unter Vertrag. (nih/sda)
Mirlind Kryeziu hat wohl ein neues Team gefunden
Nach einem halben Jahr ohne Verein wird Mirlind Kryeziu gemäss dem Blick beim FC Winterthur einen neuen Vertrag unterschreiben. Noch steht der Medizintest aus.
Bis zum letzten Sommer trug Kryeziu das Trikot des FC Zürich, konnte sich mit dem FCZ aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa bestätigte erst kürzlich, dass Gespräche mit dem 29-Jährigen stattgefunden haben – eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden. In der Saison 2021/22 wurde Kryeziu mit den Zürchern sensationell Schweizer Meister.
Mirlind Kryeziu 🇽🇰
Alter: 29
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: Bisher Vereinslos
Serbischer Verteidiger für die Young Boys
Die Young Boys ergänzen ihr Kader mit dem linken Aussenverteidiger Stefan Bukinac. Der 20-jährige Serbe hat sich bis Juni 2030 verpflichtet. Der Nachwuchs-Internationale wechselt von Vojvodina Novi Sad, dem Drittplatzierten in der höchsten serbischen Liga, nach Bern. (nih/sda)
Stefan Bukinac 🇨🇭
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 3 Assists
