GC gibt Muci ab – und schreibt dessen Namen falsch +++ Lookman zu Atlético Madrid

wechselt leihweise in die Serie B zu, wie die Grasshoppers mitteilen. Der italienische Zweitligist bezahle eine Leihgebühr und verfüge zudem über eine Kaufoption für den 22-jährigen Stürmer. Muci habe weit vor der Transferperiode den Wunsch geäussert, sich neu zu orientieren, heisst es von GC. «Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, die für beide Seiten passt, und sind zufrieden, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat», wird Sportchef Alain Sutter zitiert. In der Medienmitteilung leistet sich GC einen Fauxpas: Mucis Vorname wird fälschlicherweise dreimal «Nicolas» geschrieben. Schon im Sommer unterlief dem Rekordmeister ein Fehler, als er Lovro Zvonarek als «Zvoranek» vorstellte. (nih)