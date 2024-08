Zukunft bei Manchester United ist nach wie vor offen. Zwar hat es eine Aussprache zwischen dem 24-jährigen Flügelspieler und Trainer Erik ten Hag gegeben und erklärte der Niederländer, dass sein Team Spieler wie Sancho brauche. Doch stehen die Zeichen nun dennoch auf Abschied. So berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano , dassmit den Red Devils über eine Leihe mit Kaufoption verhandeln würden. Bisher scheitert der Deal an den klaren Erwartungen vom Premier-League-Klub, unter anderem in Bezug auf das Gehalt, das von den Italienern übernommen werden solle.Gleichzeitig zeigt auchInteresse an Sancho. So hätten die Blues Interesse an einem Tauschgeschäft, im Zuge dessen Raheem Sterling nach Manchester wechseln würde. (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 24 JahrePosition: LinksaussenMarktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2023/24: 24 Spiele, 3 Tore, 3 Assists