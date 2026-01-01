, der in dieser Saison lediglich in der Promotion League zum Einsatz gekommen ist, wechselt in der Winterpause vom FC Luzern zu den. Der 26-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei GC für anderthalb Jahre, wie die Zürcher mitteilen. «Mit seinen 197 cm ist Ismajl ein physisch sehr präsenter Innenverteidiger mit Super-League-Erfahrung», erklärt Sportchef Alain Sutter die Verpflichtung und fügt an, dass Beka als Linksfüsser genau ins gesuchte Profil gepasst habe.Beka war 2022 vom FC Wil nach Luzern gewechselt und wurde nach einem halben Jahr im Klub zum Stammspieler – bis ihn im Oktober 2023 ein Kreuzbandriss aus der Bahn warf. In der Folge hatte er zudem mit einem Mittelfussbruch zu kämpfen. Sein letzter Einsatz bei den Profis war im Mai 2025. (nih)🇨🇭Alter: 26 JahrePosition: InnenverteidigerMarktwert: 200'000 EuroBilanz 2025/26: 11 Spiele, 1 Assist