freundlich
DE | FR
burger
Sport
Fussball

2. Bundesliga: VAR-Panne in Münster – weil Fans den Stecker ziehen

08.03.2026, Fussball, 2. Bundesliga, 25. Spieltag Saison 2025/2026, Preu
Plötzlich steht Felix Bickel vor einem schwarzen Bildschirm.Bild: www.imago-images.de

Fans haben buchstäblich den Stecker gezogen: Kuriose VAR-Panne in Deutschland

Während der Partie zwischen den Preussen und den Berlinern soll der Videobeweis zum Einsatz kommen. Dann aber gibt es eine unerwartete Wendung – die wohl nicht zufällig passiert ist.
09.03.2026, 06:2909.03.2026, 06:29
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Kuriose Szene beim Zweitligaspiel zwischen Preussen Münster und Hertha BSC am Sonntagnachmittag. Eigentlich ging es kurz vor der Pause um einen möglichen Elfmeter für die Gäste. Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Felix Bickel, der VAR-Monitor am Spielfeldrand – und wohl auch eine mögliche Sabotageaktion durch Fans. Was war passiert?

Die 44. Spielminute im Preussenstadion: Herthas Offensivspieler Michaël Cuisance zieht in den Münster-Strafraum, Preussen-Verteidiger Niko Koulis will per Grätsche klären – trifft dabei aber auch Cuisance, der daraufhin zu Boden geht. Und das direkt an der Strafraumgrenze. Elfmeter? Schiri Bickel geht an die Seitenlinie, um sich die Szene am Bildschirm mithilfe des VAR nochmals anzuschauen – aber: Der VAR-Bildschirm bleibt schwarz. Bickel hat keine Möglichkeit, die Situation ausführlich zu betrachten und zu einer Bewertung zu finden. Video-Assistentin Katrin Rafalski im «Kölner Keller» muss einschreiten – und entscheidet: Strafstoss für Hertha. Bis zur Entscheidung hat es fast vier Minuten gedauert.

08.03.2026, Fussball, 2. Bundesliga, 25. Spieltag Saison 2025/2026, Preu�en M�nster - Hertha BSC, Fans Preu�en M�nster Dem VAR den Stecker ziehen, xRHR-FOTO/TKx *** 08 03 2026, Football, 2 Bundesliga, ...
Das Spruchband der Fans von Preussen Münster.Bild: www.imago-images.de

Erst im Verlauf der zweiten Halbzeit gab es dann mehr Details zur Panne. Laut Sky-Bericht sollen vermummte Personen kurz zuvor einfach den Stecker des Monitors am Spielfeldrand gezogen haben. Im Münster-Fanblock wurde fast zeitgleich ein Banner mit der Aufschrift «Dem VAR den Stecker ziehen» ausgebreitet.

Eine Stellungnahme dazu von Fangruppierungen steht noch aus, mögliche Zusammenhänge werden angesichts anhaltender Ablehnung des VAR durch weite Teile der Fangemeinschaft nun sicher sowohl von Münster als auch von der DFL überprüft werden.

Gebracht hat die Aktion ohnehin nichts: Herthas Fabian Reese trat daraufhin an und traf unten rechts zur zwischenzeitlichen Führung für die Gäste. (riz/tonline)

Pleite gegen Drittligist: Sunderland blamiert sich im FA Cup ++ Inter verliert im Derby
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die teuersten Trainer-Transfers
1 / 13
Die teuersten Trainer-Transfers
Julian NagelsmannAblösesumme: 25 Millionen Euroabgebender Verein: RB Leipzigaufnehmender Verein: FC Bayern München
quelle: keystone / filip singer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
McGrath schafft Olympia-Revanche – ein Fehler kostet Nef das Podest
Atle Lie McGrath schüttelt im Weltcup-Slalom in Kranjska Gora die Olympia-Enttäuschung ab und feiert seinen dritten Saisonsieg. Loïc Meillard muss sich aus dem Kampf um die kleine Kristallkugel verabschieden, Tanguy Nef wird Zehnter.
Zur Story