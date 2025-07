Nach Fabio Celestini wechselt schon wieder jemand vom FC Basel zu. Wie der Klub mitteilt, verlässt Stürmerinden Super-League-Klub in Richtung Russland. Über die Ablösemodalitäten teilt der FCB nichts mit, jedoch heisst es vom Klub: «Für uns ist ein Transfergeschäft mit dem regierungsnahen Klub aus Russland in der aktuellen Situation ethisch äusserst problematisch. In diesem spezifischen Fall hat der Klub nach längerem Überlegen und aus Respekt vor dem ausdrücklichen Wunsch der Spielerin in den Transfer eingewilligt.» Da das Geschäft aber «grundsätzlich den Werten des FCB» widerspreche, werde der Erlös für einen sozialen Zweck eingesetzt. So würde die Scort Foundation unterstützt, die sich auch der Förderung von Mädchen und Frauen im Fussball widme. (nih)