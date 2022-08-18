sonnig26°
Transfer-News: Sion-Boss «CC» bestätigt Interesse an Ricardo Rodriguez

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Au revoir, Europas Top-Ligen: Der 23-jährige Franzose Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart für 28 Mio. Euro zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien.
Transferticker

Sion-Boss «CC» bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez +++ Luzerns Okou zu den Saudis

11.08.2025, 14:29
Sportredaktion
Sportredaktion
«CC» bestätigt: Sion ist an Ricardo Rodriguez dran
Der FC Sion baggert derzeit an Nati-Star Ricardo Rodriguez. Präsident Christian Constantin bestätigte das Gerücht aus Spanien gegenüber «Blick»: «Wir sind dran. Seit zwei Monaten führen wir Gespräche.» Der 32-jährige Verteidiger spielt seit letztem Sommer und der starken EM bei Betis Sevilla, wo er gut die Hälfte der Partien absolviert, dann aber meist über die volle Distanz gespielt hat. Ob er bereits in die Super League zurückwechseln möchte, obwohl er auch in den Topligen noch mithalten kann, ist daher unklar. Sion hat aber bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass es Stars ins Wallis locken kann. Angeblich zeige aber auch sein Jugendklub, der FC Zürich, Interesse an Rodriguez. (nih)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 2 Assists
Luzerns Okou geht nach Saudi-Arabien
Teddy Okou verlässt den FC Luzern nach dem geplatzten Wechsel zu Zamalek nach Ägypten doch noch. Wie der Super-League-Klub mitteilt, wechselt der 27-jährige Franzose zu Al-Riyadh in die Saudi Pro League. Okou kam vor zwei Jahren nach Luzern, verbrachte die letzte Saison aber leihweise bei Lausanne-Sport. Zuvor hatte Okou bereits für Stade Lausanne-Ouchy in der Super League gespielt. (nih)

Teddy Okou 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 42 Spiele, 10 Tore, 7 Assists
Bayern-Star Coman wechselt zu Ronaldo-Klub Al-Nassr
Jetzt ist es angeblich fix: Kingsley Coman unterschreibt bei Al-Nassr gemäss übereinstimmender Berichte einen Dreijahresvertrag und spielt dort in Zukunft neben Cristiano Ronaldo. Bayern München kassiert von den Saudis bis zu 35 Millionen Euro, das Gehalt des 29-jährigen Franzosen belaufe sich auf 20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr. Es war der Wunsch des Flügelspielers und Siegtorschützen im Champions-League-Final 2020, Bayern zu verlassen. Sein primäres Ziel sei ein Wechsel nach Saudi-Arabien gewesen, was er nun erreichen konnte. (nih)

Kingsley Coman 🇫🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 9 Tore, 6 Assists
Auch Klubs einig: Grealish geht wohl zu Everton
Für Jack Grealish ist nun klar: Er wird Manchester City verlassen. Der Engländer ist sich mit dem FC Everton einig, und auch die beiden Klubs konnten eine Übereinkunft erzielen. So werde Grealish vorerst an die Toffees ausgeliehen, beinhalte die Einigung aber eine Kaufoption in Höhe von knapp 58 Millionen Euro. Der Medizincheck sei noch am heutigen Montag geplant. Für Grealish hatte ManCity vor vier Jahren die höchste Ablöse seiner Klubgeschichte bezahlt, als es 100 Millionen Pfund an Aston Villa überwiesen hatte. (ram/nih)

Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 29 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 32 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
Ex-Basler wird Teamkollege von Granit Xhaka
Omar Alderete hat sich schon in seiner Saison beim FC Basel einen Namen als harte Kante gemacht. 2020 ging der paraguayische Innenverteidiger dann zu Hertha BSC, seit 2022 steht er beim FC Getafe in der spanischen La Liga unter Vertrag. Nun solle der 28-Jährige aber zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland wechseln, wo er einen Vierjahresvertrag unterschreibe und Teamkollege von Granit Xhaka würde. Die Ablösesumme belaufe sich gemäss übereinstimmender Medienberichte auf rund 11,5 Millionen Euro. (nih)

Omar Alderete 🇵🇾
Alter: 28 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 36 Spiele, 1 Tor
Fix: Millot in die Wüste
Mit 23 Jahren sagt Enzo Millot Europas Top-Ligen «Au revoir». Der Franzose verlässt den VfB Stuttgart und spielt neu für Al-Ahli in Saudi-Arabien. Die Schwaben sollen für Millot 28 Millionen Euro erhalten. (ram)

Enzo Millot 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 12 Tore
YB holt Gigovic aus Kiel
Mittelfeldspieler Armin Gigovic soll neu Regie bei den Young Boys führen. Der in Schweden aufgewachsene bosnische Nationalspieler steht noch bei Holstein Kiel in der 2. Bundesliga unter Vertrag, spielte am Wochenende aber nicht mehr, weil Holsteins Sportchef von «konkreten Gesprächen» mit einem Verein sprach.

Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um YB, das den ebenfalls interessierten FC Basel angeblich ausgestochen hat. Die Ablösesumme soll sich auf 4,5 Millionen Euro belaufen. (ram)

Armin Gigovic 🇧🇦
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 6 Tore
Xavi Simons im Tausch für Ex-Bundesliga-Star zu Chelsea?
Die Karriere von Xavi Simons könnte in der Premier League weitergehen. Der 22-jährige Niederländer ist bei Chelsea heiss begehrt. Im Deal steht ein Tauschgeschäft: Für Xavi könnte Christopher Nkunku zurück zu RB Leipzig wechseln. (ram)

Xavi Simons 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 11 Tore
ManUnited will Rasmus Höjlund abgeben
Manchester United hat nach der Verpflichtung von Benjamin Sesko und Matheus Cunha keinen Platz mehr für Rasmus Höjlund. Im Testspiel am Samstag gegen Fiorentina kam der Däne schon nicht mehr zum Einsatz. Die Red Devils verhandeln gemäss Sky derzeit mit der AC Milan über einen Transfer. Während ManUnited aber eine Ablösesumme von rund 46 Millionen Euro oder immerhin eine Leihe mit anschliessender Kaufpflicht anpeile, schwebt den Rossoneri eher eine Leihe mit Kaufoption vor. Vor zwei Jahren bezahlte der Premier-League-Klub noch knapp 80 Millionen Euro für den heute 22-Jährigen an Atalanta Bergamo. Höjlund erklärte vor Kurzem zwar noch, sich durchsetzen zu wollen, doch könnte er es sich aufgrund der mangelnden Perspektive noch anders überlegen. (nih)

Rasmus Höjlund 🇩🇰
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 52 Spiele, 10 Tore, 4 Assists
ManCitys Jack Grealish verhandelt mit Premier-League-Konkurrent
In seinen bisher vier Jahren bei Manchester City konnte Jack Grealish nur zeitweise überzeugen, als er in der Triple-Saison fünf Tore und elf Assists erzielte. Ansonsten rechtfertigte der 29-jährige Flügelspieler die 117,5 Millionen Euro, welche die Skyblues damals an Aston Villa bezahlten, nicht wirklich. Nun könnte der englische Nationalspieler Manchester leihweise verlassen. Wie die «Times» berichtet, befinde er sich in Gesprächen mit dem FC Everton und sei er offen für einen Wechsel. Derzeit liefen die Verhandlungen zwischen Grealish und Everton sowie den beiden Klubs. (nih)

Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 29 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 32 Spiele, 3 Tore, 5 Assists
Stürmer Nuñez von Liverpool nach Saudi-Arabien
Der englische Meister Liverpool hat den uruguayischen Angreifer Darwin Nuñez nach Saudi-Arabien ziehen lassen. Der 26-Jährige wechselt für kolportierte 53 Millionen Euro zu Al-Hilal. Für die Reds erzielte Nuñez in 143 Einsätzen 40 Tore und wurde vergangene Saison Meister in der Premier League. (nih/sda/apa)

Darwin Nuñez 🇺🇾
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

Newcastle holt deutschen Nationalspieler
Abgesehen von Verletzungen war Malick Thiaw bei der AC Milan seit seiner Ankunft vor drei Jahren eigentlich gesetzt. Gegen Ende der letzten Saison kam der 24-jährige Innenverteidiger aber immer weniger zum Einsatz, nun dürfte er den Verein definitiv verlassen. Gemäss übereinstimmender Medienberichte ist sich der dreifache deutsche Nationalspieler – sein letzter Einsatz ist bereits fast zwei Jahre her – mit Newcastle United einig. Auch die AC Milan habe für einen Wechsel grünes Licht gegeben. Die Ablösesumme belaufe sich auf 40 Millionen Euro, Thiaw soll vorbehaltlich des Medizinchecks einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Bei Newcastle würde er ein Konkurrent für den Schweizer Fabian Schär. (nih)

Malick Thiaw 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 31 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
Juventus will Kolo Muani zurückholen
Nach der erfolgreichen Rückrunde im Trikot der alten Dame möchten sowohl Randal Kolo Muani als auch Juventus Turin die Zusammenarbeit fortführen. Der italienische Rekordmeister befindet sich daher weiterhin in Gesprächen mit Paris Saint-Germain über eine Verpflichtung des 26-jährigen Stürmers. Zuletzt hiess es, auch Newcastle bemühe sich um den Franzosen, doch gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano sei lediglich Juventus wirklich an Kolo Muani dran und bestehe ein gegenseitiges Interesse. (nih)

Randal Kolo Muani 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 36 Spiele, 12 Tore, 4 Assists
Manchester United verpflichtet Sesko von Leipzig
Manchester United hat das Buhlen um Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko für sich entschieden. Der englische Rekordmeister lässt sich den Transfer des 22-jährigen slowenischen Internationalen 76,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen Bonuszahlungen von 8,5 Millionen Euro.

Sesko war vor zwei Jahren für rund 24 Millionen Euro von Salzburg zu Leipzig gewechselt und erzielte in 64 Bundesliga-Spielen 27 Tore für die Sachsen. Nach aktuellem Stand ist er Leipzigs zweitteuerster Verkauf. Der Kroate Josko Gvardiol hatte dem Klub bei seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer 2023 insgesamt über 90 Millionen Euro eingebracht.

Sesko unterschrieb bei Manchester United einen bis im Sommer 2030 gültigen Vertrag. (nih/sda)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Florian Ayé kommt zu Servette
Das schwach in die Saison gestartete Servette verstärkt seine Offensive. Aus Auxerre stösst Florian Ayé zu den Genfern.

Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der 28-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Ayé, der in der letzten Saison zwei Tore in der höchsten französischen Liga erzielte, soll dabei helfen, die Genfer wieder auf Kurs zu bringen.

Servette hatte nach drei Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen am Montag Trainer Thomas Häberli freigestellt. Am Donnerstag folgte in der Qualifikation für die Europa League die nächste Pleite. (sda/vro)

Florian Ayé 🇸🇮
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 27 Spiele, 2 Tore
Hradecky wechselt zur AS Monaco
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht fest: Der langjährige Stammgoalie Lukas Hradecky wechselt in die Ligue 1 und unterschreibt bei der AS Monaco einen Zweijahresvertrag.

Der finnische Nationaltorhüter ist in Monaco als Nummer eins vorgesehen, was für Philipp Köhn schlechte Nachrichten sind. Der Schweizer kämpfte in der vergangenen Saison mit dem Polen Radoslaw Majecki um einen Platz in der Startelf und kam auf 19 Liga-Einsätze. Nun muss der 27-Jährige überlegen, wie es für ihn weitergeht.

Neben Köhn trifft Hradecky bei der AS Monaco auch auf die Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria und Breel Embolo, um den es aber immer wieder Wechselgerüchte gibt. (vro/sda)

Lukas Hradecky 🇫🇮
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 35 Spiele, 38 Gegentore, 8 Spiele zu null
Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
Die Young Boys verkünden zwei Abgänge: Filip Ugrinic wechselt zu Valencia, Miguel Chaiwa geht zum Hibernian FC nach Edinburgh. Beide Spieler waren seit 2022 bei den Bernern, wobei Ugrinic eine deutlich wichtigere Rolle spielte. Der offensive Mittelfeldspieler kam auf 122 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte. Vor zwei Jahren gab er zudem sein Debüt im Nationalteam und kam seither zu vier Teileinsätzen für die Schweiz.

Nun versucht der 26-Jährige sein Glück in Spanien. Beim letztjährigen Liga-Zwölften unterschrieb er einen bis 2029 datierten Vertrag.

Die Reise nach Norden macht dagegen Chaiwa, der bei Hibernian einen Dreijahresvertrag erhielt. In den drei Jahren bei den Bernern kam der sambische Nationalspieler zu 19 Einsätzen in der Super League. (nih/sda)

Miguel Chaiwa 🇿🇲
Alter: 21 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 19 Spiele


Filip Ugrinic 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 49 Spiele, 5 Tore, 7 Assists
Franzose soll der neue Servette-Trainer werden
Servette ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Häberli wohl fündig geworden. Gemäss übereinstimmender Medienberichte stünden die Genfer vor der Verpflichtung des Franzosen Jocelyn Gourvennec. Der 53-Jährige war zwischen November 2023 und März 2024 Trainer des FC Nantes, zuvor stand er unter anderem bei Lille und Bordeaux an der Seitenlinie.

Am gestrigen Donnerstagabend bei der 1:3-Niederlage gegen Utrecht in der Qualifikation zur Europa League standen bei Servette interimsweise noch Bojan Dimic und Alexandre Alphonse an der Seitenlinie. Am Sonntag tritt Servette gegen GC an. (nih)
Ugrinic in Spanien gelandet
Der Transfer ist so gut wie unter Dach und Fach. Filip Ugrinic wechselt für gut drei Millionen Euro (rund 2,8 Mio. Franken) von den Young Boys zum FC Valencia. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme noch um zwei Millionen Euro (knapp 1,9 Mio. Franken) steigen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim Tabellen-12. der letzten Saison in Spanien einen Vierjahresvertrag, wie die «Marca» berichtet.

Ugrinic spielte drei Jahre lang für YB und hätte noch für eine weitere Saison Vertrag. Der Luzerner machte in dieser Zeit 122 Pflichtspiele und erzielte 15 Tore sowie 20 Assists. Zuvor hatte der dreifache Schweizer Nationalspieler inklusive Nachwuchsteams zwölf Jahre für den FC Luzern gespielt. (nih)


Filip Ugrinic 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 49 Spiele, 5 Tore, 7 Assists
Athekame bittet YB um Freigabe
Zachary Athekame steht kurz vor einem Wechsel zur AC Milan. Der 20-jährige YB-Verteidiger habe seinen Klub deshalb nun um eine Freigabe gebeten, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Die Berner stünden demnach kurz vor einer Einigung, lediglich letzte Details seien noch zu klären. Milan solle eine Ablösesumme in der Höhe von knapp zehn Millionen Euro bezahlen. (nih)

Zachary Athekame 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Bayern-Sportvorstand Eberl zu Woltemade: «Ist für uns vom Tisch»
Nach dem klaren 4:0-Erfolg im Härtetest gegen Tottenham Hotspur hat Max Eberl das Kapitel Nick Woltemade vorerst geschlossen. Der Sportvorstand von Bayern München erklärte bezüglich des Pokers um den deutschen Nationalspieler: «Wir haben glaube ich genug dazu gesagt. Wir haben uns um den Spieler bemüht, Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch.» (nih/t-online)

Nick Woltemade 🇩🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Hängende Spitze
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 17 Tore, 3 Assists
ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko
Im Buhlen um Benjamin Sesko hat sich Manchester United gegen Newcastle durchgesetzt. Der Stürmer soll sich für einen Wechsel aus Leipzig zu den Red Devils entschieden haben. Auch die Klubs seien sich einig, heisst es. Sesko soll in Manchester bis 2030 unterschreiben – im Gespräch ist eine Ablöse von rund 85 Millionen Euro. (ram)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Lehmann verlässt Juve
Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann wechselt innerhalb der Serie A. Sie verlässt den Meister Juventus Turin und spielt neu für Como.

Lehmann habe sich am Mittwoch beim Abendessen von ihren alten Kolleginnen verabschiedet, da sie sich mit den Klubs über den Transfer einig sei, berichtet die Website «Juventus News 24». Die Unterschrift stehe noch aus. (ram)
Doan von Freiburg nach Frankfurt
Der japanische Internationale Ritsu Doan wechselt innerhalb der Bundesliga vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt, wie beide Klubs am Donnerstag bestätigten. Medienberichten zufolge lassen sich die Hessen den Transfer 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kosten.

Doan wechselte im Sommer 2022 aus den Niederlanden nach Freiburg, wo er in 123 Pflichtspielen für die Breisgauer 26 Tore erzielte und 23 Vorlagen lieferte. Bei der Eintracht unterschrieb der 27-jährige Offensivspieler, der für Japan bislang 57 Länderspiele bestritt, einen bis im Juni 2030 gültigen Vertrag. (ram/sda)
Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
Nach zehn Jahren bei Tottenham setzt Heung-min Son seine Karriere in Nordamerika fort. Der ehemalige Captain der Spurs wechselt mit einem Zweijahresvertrag zum Los Angeles FC, wie der Klub aus der Major League Soccer mitteilte.

Die Amerikaner überweisen für die Dienste des 33-jährigen Südkoreaners Medienberichten zufolge 26 Millionen Dollar, womit er zum Rekordtransfer der MLS avanciert. Die bislang höchste Ablöse, die ein Team aus Nordamerika für einen Neuzugang gezahlt hat, lag bei 22 Millionen Dollar. Der frühere St. Galler Stürmer Emmanuel Latte Lath hatte zu Jahresbeginn für diese Summe zu Atlanta United gewechselt. Son gab am vergangenen Wochenende überraschend seinen Abschied von Tottenham Hotspur bekannt. (riz/sda)

Heung-min Son 🇰🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 20 Millionen Euro
Bilanz 2024/25: 46 Spiele, 11 Tore, 12 Assists
FCZ verpflichtet Flügelspieler von Juventus
Der FC Zürich vermeldet den Zuzug von Livano Comenencia. Der 21-jährige Flügelspieler, der bei der PSV Eindhoven ausgebildet wurde, wechselt von der zweiten Mannschaft von Juventus Turin zum Klub aus der Super League.

In den letzten zwei Saisons bestritt der Nationalspieler von Curaçao mit Juve 70 Spiele in der italienischen Serie C. Dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen. Beim FCZ erhält Comenencia einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilte. (riz/sda)

Livano Comenencia 🇨🇼
Alter: 21 Jahre
Position: Flügelspieler
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2024/25: 32 Spiele, 1 Assist


FC Bayern: Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps
Thomas Müller setzt seine Fussball-Karriere wie angekündigt in Nordamerika fort. Der langjährige Profi der Bayern wechselt nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps. Dies gaben der Klub aus der Major League Soccer und der Spieler am Mittwoch bekannt.

Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister war diesen Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden. Der Weltmeister von 2014 spielte seit der Jugend ununterbrochen für die Münchner und holte mit dem Klub unter anderem zweimal die Champions League und 13 Mal die Meisterschaft.

In Vancouver erhält der 35-jährige Müller einen Vertrag bis Ende 2026. Für die Whitecaps spielten einst auch der ehemalige FCZ-Stürmer Eric Hassli sowie die Schweizer Scott Sutter, Davide Chiumiento und Alain Rochat. (sda)


Kehr Marchesano zurück in die Heimat?
Wechselt Antonio Marchesano erneut den Verein? Gemäss der Tio führt der 34-Jährige Gespräche mit Bellinzona. Die Tessiner offerieren ihrem ehemaligen Spieler einen Dreijahresvertrag. Bereits von 2011 bis 2013 spielte Marchesano für seinen Geburtsort. Im Winter wechselte Marchesano nach fast neun Jahren beim FC Zürich zu Yverdon und stieg im Mai mit den Waadtländern in die Challenge League ab. (riz)

Antonio Marchesano 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 11 Tore, 4 Assists
Sesko entscheidet sich für Manchester United
Benjamin Sesko hat angeblich eine Entscheidung getroffen: Der 22-jährige Slowene bevorzugt einen Wechsel zu Manchester United gegenüber Newcastle. Dies berichtet David Ornstein von «The Athletic». Zuvor wurde berichtet, dass sich der Stürmer von Leipzig mit beiden Klubs einig sei, bisher akzeptierte der Bundesligist aber lediglich ein Angebot von Newcastle United in Höhe von 82,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Mit ManUnited gab es trotz eines Gebots von 75 Millionen Euro, das noch um zehn weitere Millionen steigen könne, noch keine Übereinkunft. (nih)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Einstiges Mega-Talent verlässt Real Madrid
30 Millionen Euro bezahlte Real Madrid im Januar 2020 für den gerade 18 Jahre alt gewordenen Reinier an Flamengo. Der brasilianische Offensivspieler wurde ab dem folgenden Sommer stets verliehen, erst für zwei Jahre an Borussia Dortmund, dann an Girona, Frosinone und zuletzt an den spanischen Zweitligist Granada. In fünfeinhalb Saisons kam er für seinen Stammklub zu keinem einzigen Profieinsatz, nun verlässt er die Königlichen wieder. Reinier wechselt zurück nach Brasilien zu Atletico Mineiro. Der 23-Jährige ist bereits in Belo Horizonte gelandet und wurde dort von den Fans empfangen. (nih)

Reinier 🇧🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele, 1 Tor, 4 Assists
Liverpool-Stürmer Nuñez verhandelt mit Saudi-Klub
Während der FC Liverpool bereits Hugo Ekitiké verpflichtet hat und weiter um Alexander Isak buhlt, dürfte Darwin Nuñez wohl bald das Weite suchen. Der 26-jährige Uruguayer kam vor drei Jahren für 85 Millionen Euro zu den Reds, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Aufgrund der neuen Konkurrenz im Sturm würden seine Einsatzzeiten wohl noch geringer. Deshalb verhandelt Nuñez nun mit Al-Hilal. Die Saudis haben sich mit Liverpool gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano bereits geeinigt, jetzt liege es am Stürmer, ob er den Schritt in die Wüste gehen möchte. (nih)

Darwin Nuñez 🇺🇾
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 7 Tore, 7 Assists
Jashari in Mailand angekommen
Ardon Jashari ist am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in Mailand angekommen. Dies zeigen erste Bilder und Videos in den Sozialen Medien. Gemäss Sportjournalist Luca Manietti wird der 23-Jährige am Mittwoch den Medizintest bei der AC Milan absolvieren und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Ardon Jashari 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists

Senegalesischer Stürmer für den FCZ
Der FC Zürich verpflichtet Philippe Keny. Der 26-jährige Mittelstürmer kommt ablösefrei vom türkischen Erstligisten Basaksehir und unterschreibt beim FCZ einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte.

Der Senegalese wurde in Frankreich ausgebildet, wo er für Châteauroux 43 Partien in der Ligue 2 bestritt. Seit 2022 spielte Keny für den Istanbuler Verein Basaksehir, wo er in 101 Spielen 13 Tore erzielte. (sda)
Philippe Keny🇸🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Mittelsturm
Marktwert: 1,6 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 5 Tore, 6 Assists
Ex-Lausanner Brighton Labeau zu Thun
Der FC Thun sichert sich die Dienste des früheren Lausanne-Stürmers Brighton Labeau. Der in Frankreich ausgebildete 29-jährige Mittelstürmer aus Martinique verpflichtete sich mit dem stark in die Saison gestarteten Super-League-Aufsteiger für zwei Jahre.

Labeau stand zuletzt bei Guingamp in der französischen Ligue 2 unter Vertrag, wo er vergangene Saison in 28 Meisterschaftsspielen acht Tore erzielte. Zuvor war er während zwei beziehungsweise einem Jahr für Lausanne-Sport und Stade Lausanne-Ouchy in der Schweiz aktiv und bewies dort seine Torjägerqualitäten. (cpf/sda)
Brighton Labeau🇲🇶
Alter: 29 Jahre
Position: Mittelsturm
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 204/25: 35 Spiele, 8 Tore, 6 Assists
Newcastle und Manchester United bieten für Sesko
Benjamin Sesko von Leipzig ist sich angeblich mit gleich zwei englischen Topklubs einig: So habe der 22-jährige Stürmer sowohl von Manchester United als auch von Newcastle United einen unterschriftsfertigen Langzeitvertrag vorliegen, wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet. Wohin der Slowene wechsle, hänge damit vor allem davon ab, welcher Klub sich mit dem Bundesligisten einigen könne. Ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro haben die Leipziger bereits abgelehnt, weshalb Newcastle nun um zehn Millionen Euro, die als Bonuszahlungen fliessen würden, erhöht habe. «The Athletic» berichtet zudem, dass ManUnited ein Gebot in Höhe von 75 Millionen Euro, das um zehn Millionen Euro steigen könnte, abgegeben habe. (nih)

Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Jashari-Wechsel nach Milan angeblich fix
Im Poker um Ardon Jashari soll eine Einigung erzielt worden sein. So habe Brügge dem Angebot der AC Milan nach zähen Verhandlungen zugestimmt. Dies berichtet der belgische Transfer-Insider Sacha Tavolieri. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler werde demnach einen Fünfjahresvertrag bei den Rossoneri, die ihn unbedingt haben wollten, unterschreiben. Es gehe lediglich noch um die Zahlungsmodalitäten zwischen den Klubs. Eine Ablösesumme von 38 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen steht im Raum. Jashari wechselte erst im letzten Sommer von Luzern nach Belgien, wo er zum besten Spieler der Saison gekürt wurde. (nih)

Ardon Jashari 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 52 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
YB verliert wohl Defensiv-Talent Athekame
Neben Jashari verhandelt die AC Milan auch mit den Berner Young Boys über einen Transfer von Zachary Athekame. Der 20-jährige Rechtsverteidiger könnte noch in dieser Woche nach Italien wechseln, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Demnach stehe eine Einigung kurz bevor. Nachdem YB ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro abgelehnt hat, biete Milan nun acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Deal könne nach dem Spiel zwischen den Bernern und dem FC Basel am Mittwochabend über die Bühne gehen. Athekame absolvierte bereits zehn Spiele für die Schweizer U21-Nationalmannschaft. (nih)

Zachary Athekame 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 1 Tor, 3 Assists
Sohm von Parma zur Fiorentina
Der Schweizer Mittelfeldspieler Simon Sohm wechselt innerhalb Italiens von Parma zur Fiorentina, wie die beiden Vereine am Montag mitteilen.

Der 24-jährige Sohm entstammt der Nachwuchsabteilung des FC Zürich und hatte 2020 nach Parma gewechselt. 2024 hatte er einen neuen Dreijahres-Vertrag unterschrieben, nun soll die Ablösesumme für Parma gemäss Medienberichten rund 15 Millionen Euro betragen.

Sein erstes von bislang zwei A-Länderspielen bestritt Sohm im Oktober 2020 im Alter von 19 Jahren gegen Kroatien. (hkl/sda)

Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 38 Spiele, 4 Tore
GC verliert Innenverteidiger Paskotsi
GC verliert Innenverteidiger Maksim Paskotsi kurz nach dem Saisonstart. Der 22-jährige Nationalspieler Estlands wechselt per sofort zum KAA Gent, wie die Grasshoppers mitteilen. Der Innenverteidiger trug zwei Jahre lang das Trikot der Zürcher und absolvierte dabei 61 Pflichtspiele. Über die Ablösesumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. In seinem letzten Spiel für GC zeigte Paskotsi trotz 1:2-Niederlage gegen Basel eine gute Leistung und fand einen Platz in watsons Team der Runde. (nih)
Basels Matchwinner war der Beste – das ist das Team der Super-League-Runde
Maksim Paskotsi 🇪🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2024/25: 30 Spiele, 1 Tor
Palhinha kehrt in die Premier League zurück
Bayern München verleiht den defensiven Mittelfeldspieler João Palhinha für die kommende Saison an Tottenham Hotspur. Dies teilten beide Klubs mit. Die Londoner haben demnach im Anschluss eine Kaufoption für den 30-jährigen Portugiesen.

Palhinha wechselte vor einem Jahr für kolportierte 51 Millionen Euro von Fulham nach München. Unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany war der 34-fache Internationale aber oft nur Ergänzungsspieler. (nih/sda)

João Palhinha 🇵🇹
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele
Ex-Champions-League-Sieger nach Zypern
Ungewöhnlicher Transfer zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt: Der frühere brasilianische Nationalverteidiger und Champions-League-Sieger David Luiz wechselt mit sofortiger Wirkung nach Zypern. Luiz unterschreibt beim FC Pafos einen Zweijahresvertrag bis 2027, wie der Verein am Abend mitteilte.

Der 38-Jährige hatte eigentlich noch einen Vertrag bei Fortaleza EC in seinem Heimatland Brasilien, liess sich dort aber freistellen, um auf die europäische Insel zu wechseln. Luiz spielte in seiner Laufbahn unter anderem für Chelsea, mit dem er 2012 die Champions League gewann, Arsenal und Paris Saint-Germain. Für das Nationalteam Brasilien absolvierte der Defensivspieler mit der markanten Frisur 57 Partien, darunter alle sieben bei der WM 2014 im eigenen Land. (abu/sda/dpa)


Michel Aebischer wechselt zum Serie-A-Aufsteiger Pisa
Nach Dan Ndoye verlässt auch Michel Aebischer Bologna. Der 28-Jährige wechselt per Leihe zum Serie-A-Aufstieger Pisa. Die beiden Teams einigten sich auf eine Kaufpflicht, sollte Pisa den Ligaerhalt schaffen.

Vor dreieinhalb Jahren wechselte Aebischer von YB nach Bologna und gehörte lange Zeit zum Stammpersonal. Auch wegen einer Verletzung kam der Schweizer in der letzten Saison nicht mehr regelmässig zum Einsatz. Damit wird Remo Freuler der einzige Schweizer sein, welcher beim diesjährigen Coppa-Italia-Sieger noch unter Vertrag stehen wird.

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 7,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 16 Spiele


Lionel Messi steht kurz vor der Vertragsverlängerung
Gemäss der spanischen Marca steht Lionel Messi kurz davor, seinen Vertrag bei Inter Miami zu verlängern. Der Argentinier wechselte im Juli 2023 in die MLS und soll nun bei Miami sogar die Vertragslaufzeit selbst bestimmen dürfen.

Der aktuelle Vertrag von Messi läuft noch bis zum Ende dieses Jahres. Bei Miami ist der achtfache Gewinner des Ballon d'or Kapitän und erzielte 58 Tore in 69 Einsätzen (riz)

Lionel Messi 🇦🇷
Alter: 38 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025: 30 Spiele, 24 Tore, 10 Assists
Xavi Simons wechselt wohl in die Premier League
Beim Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag fehlt Xavi Simons im Aufgebot von RB Leipzig – und das könnte ein Zeichen sein. Der niederländische Nationalspieler steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie mehrere Medien berichten, verhandelt der 22-Jährige mit dem FC Chelsea. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis Juni 2027. Dennoch könnte es nun schnell gehen.

RB Leipzig hatte Simons im Sommer 2023 zunächst von Paris Saint-Germain ausgeliehen und ihn anschliessend für 50 Millionen Euro fest verpflichtet. Nun soll der Klub laut Berichten mindestens 70 Millionen Euro Ablöse fordern. (riz/tonline)

Xavi Simons 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 11 Tore, 8 Assists

