Der uruguayische Nationalspieler Federico Valverde hat seinen Vertrag bei Real Madrid vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert . Gemäss übereinstimmenden spanischen Medienberichten soll im neuen Kontrakt des 25-jährigen Mittelfeldspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro verankert sein. Schon bei den jüngsten Vertragsverlängerungen mit Eduardo Camavinga, Vinicius Junior und Rodrygo hoben die «Königlichen» die Ausstiegsklauseln in diese Sphären. (nih/sda/afp) Federico Valverde 🇺🇾 Position: Zentrales Mittelfeld Alter: 25 Jahre Marktwert: 100 Mio. Euro Bilanz 2023/24: 16 Spiele, 1 Tor, 3 Assists

In der letzten Saison schien er endlich den Tritt in der Bundesliga gefunden haben, nun sollaber nicht mehr wirklich glücklich inzu sein. Gemäss Informationen von « Sky » wolle der Niederländer den BVB im Winter oder im Sommer verlassen und eine neue Herausforderung suchen. Zuletzt kam der 24-Jährige hauptsächlich auf dem rechten Flügel zum Einsatz, was ihm weniger liege als die Position des Stürmers oder des Linksaussen. Die Dortmunder seien ebenfalls offen für einen Wechsel, sollte ein Klub bereit sein, eine Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro zu bezahlen. Für diese Summe wechselte Malen im Sommer 2021 von PSV Eindhoven zum BVB. Vor allem aus England solle es nun Interesse am 28-fachen Nationalspieler geben. (nih)Position: LinksaussenAlter: 24 JahreMarktwert: 35 Mio. EuroBilanz 2023/24: 18 Spiele, 5 Tore, 2 Assists

Selenskyj per Video in US-Senat +++ Putin: «Beziehung zu Deutschland gesprengt»

Die Welt ist entsetzt! Katar und Russland kriegen den Zuschlag für die Fussball-WM

3. Dezember 2010: Die Empörung am Tag nach der WM-Vergabe an Russland und Katar ist gross. Aus allen Rohren schiessen die Medien gegen Sepp Blatter und seine FIFA. Besonders harsch ist die Kritik in England.

Am Freitagmorgen des 3. Dezember 2010 gibt es in England nur ein Thema: die FIFA und Sepp Blatter. Selten wehte einem Schweizer auf der britischen Insel so viel Hass entgegen wie an jenem Dezembertag. Keine Zeitung, kein Pubgespräch, in dem der FIFA-Boss und seine Organisation unbescholten davonkommen.