Der FC Luzern spricht ein Machtwort: Ardon Jashari darf nicht zum FC Basel wechseln. «Zu einem Verkauf wird es nicht kommen», sagt Sportchef Remo Meyer an einer Medieninformation, die eigens wegen des Transfer-Dramas einberufen worden ist. In der Zentralschweiz hat man keine Freude an der Kommunikation des Nati-Spielers. Das Interview in der Luzerner Zeitung vom Mittwoch sei «harter Tobak» gewesen. Als Konsequenz muss der 20-Jährige das Captain-Amt an Max Meyer abgeben.



Am Mittwoch hatte Jashari grosse Forderungen gestellt: «Ich fordere von den Verantwortlichen, dass sie mit dem FCB verhandeln. Bekommt der FCL das Geld, welches ich wert bin, dann soll man mich gehen lassen.» Angeblich sollen die Basler bereit gewesen sein, bis zu fünf Millionen für den Schweizer zu zahlen. (abu)



Ardon Jashari 🇨🇭

Alter: 20

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 7,5 Mio. Euro

Bilanz 2022/23: 37 Spiele, 1 Tor, 4 Assists

Bild: keystone