Bayern München bastelt weiter am Kader für die kommende Saison und offenbar könnte sogar ein Hochkaräter an die Säbener Strasse wechseln. Wie «Sky» berichtet, sind die Bayern an Sadio Mané vom FC Liverpool dran. Demnach habe sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende auf Mallorca mit einigen Spielerberatern getroffen – darunter auch der Chef der Agentur, die Mané bereits seit Jahren betreut.



Der 30-Jährige, dessen Vertrag in Liverpool 2023 ausläuft, sei «genervt» vom Verhalten des Klubs, der sich aktuell besonders auf die Verlängerung mit Torjäger Mohamed Salah konzentriere. Auch das Gehalt Manés – dem Vernehmen nach weit unter 20 Millionen Euro – sei für die Münchner finanzierbar. Allerdings würde bei einem Transfer in diesem Sommer eine hohe Ablöse fällig – Manés Marktwert wird aktuell auf 80 Millionen Euro geschätzt. «Sky» meldet zudem, dass die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry weiter stocken – wird der deutsche Nationalspieler in diesem Sommer verkauft, wäre Mané mehr als nur ein würdiger Nachfolger. (pre)



Sadio Mané 🇸🇳

Position: Linksaussen

Alter: 30

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 47 Spiele, 21 Tore

Bild: keystone