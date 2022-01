Nach dem Wechsel von Dusan Vlahovic zu Juventus Turin war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wechsel vonvom FC Basel zurals definitiv vermeldet wird. Am Samstagmorgen war es dann so weit: Der 23-jährige Brasilianer wechselt per sofort zur «Viola», wo er die Nummer 9 tragen wird. Der Klub aus der Serie A bezahlt für den besten Torschützen der Super League dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Franken.Cabral verabschiedete sich von den FCB-Fans mit den folgenden Worten: «Ich möchte mich beim Klub und den Fans dafür bedanken, was ich hier in Basel erleben durfte. Ich hatte schon immer Träume und Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so schwer sein würde, Abschied zu nehmen. Ich werde mich mein Leben lang an diese schöne Zeit und die vielen schönen Momente erinnern und den FCB stets in meinem Herzen tragen.» Cabral stiess im Sommer 2019 zunächst leihweise zum FCB und wurde ein Jahr später fix vom brasilianischen Klubübernommen. In den zweieinhalb Jahren in Basel erzielte er in. In der laufenden Saison gelangen dem 23-Jährigen in 31 Spielen überragende 27 Tore.In Brasilien blieben seine Leistungen nicht unbemerkt. Im vergangenen Herbst wurde er erstmals für dieaufgeboten. Bei der «Swiss Football Night» wurde er diese Woche als bester Super-League-Spieler des letzten Jahres ausgezeichnet. Für den FC Basel ist der Weggang von Cabral sportlich ein grosser Verlust. Zuvor hatte der Klub in diesem Winter unter anderem schon die Abgänge von(nach Lille),(Valencia) und(St. Gallen) verzeichnet. (pre/sda)Position: MittelstürmerAlter: 23Marktwert: 15 Mio. EuroBilanz 2021: 31 Spiele, 27 Tore