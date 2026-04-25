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Unihockey-Superfinal: Wizards Burgdorf düpieren die Jets

Lisa Von Arx (Burgdorf) bejubelt ihren Treffer zum 2:2 im Swiss Unihockey Superfinal der Damen zwischen den Wizards Bern Burgdorf und den Kloten-Dietlikon Jets, am Samstag 25. April 2026 in der BCF-Ar ...
Lisa Von Arx erzielte das zweite Tor der Bernerinnen aus Burgdorf.Bild: keystone

Sensationeller Titel! Die Wizards schaffen den Coup gegen die Serienmeisterinnen der Jets

Die Frauen von Bern-Burgdorf sind zum ersten Mal Schweizer Meister im Unihockey. Sie gewinnen gegen die Kloten-Dietlikon Jets im Superfinal in Freiburg mit 4:2.
25.04.2026, 15:4325.04.2026, 15:43

Entscheidend für den Sieg von Bern-Burgdorf war Dana Misteli, die Topskorerin des Teams. Im ersten Drittel traf sie zum Ausgleich und – viel wichtiger – rund drei Minuten vor Schluss zum Sieg. Die mit knapp 8000 Menschen gefüllte BCF-Arena kochte über, während Misteli mit ihren Mitspielerinnen jubelte. Kloten-Dietlikon musste sich derweil erstmals seit 2019 im Superfinal geschlagen geben, nachdem sie seither jedes Jahr triumphiert hatten.

Das Meisterttor von Dana Misteli.Video: SRF

Für die Bernerinnen ist der Meistertitel die Krönung einer bereits starken Saison. Zwar waren die Favoritenrollen vor dem Finalspiel der Frauen nicht klar verteilt gewesen. Mit Kloten-Dietlikon war auch für Bern-Burgdorf als Qualifikationssiegerinnen klar, dass ein starker Gegner warten würde.

Doch davon liessen sich die erstmaligen Finalistinnen nicht aus der Ruhe bringen. Mit dem Treffer von Tanja Kyburz ins leere Tor von Kloten-Dietlikon war spätestens 21 Sekunden vor dem Schlusspfiff klar, dass sich ein neues Team in die Liste der Meisterinnen eintragen würde. (abu/sda)

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