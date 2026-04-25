Julian Parrée schoss Davos in Spiel 4 zum Minisieg. Bild: keystone

Julian Parrée – der unerwartete Davoser Finalheld

Julian Parrée, 23-jähriger Viertlinienstürmer aus dem eigenen Nachwuchs, wird zum unerwarteten Davoser Helden. Im vierten Spiel des Playoff-Finals in Freiburg erzielt er den einzigen Treffer zum 1:0-Sieg.

marcel hauck / keystone-sda

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58 Einsätze hatte Julian Parrée in dieser Saison bis zum Final, dazu deren zwei mit Arosa in der Swiss League. Torausbeute: zero. Nun erzielte der im niederländischen Alkmaar geborene Davoser in vier Partien des Finals gegen Fribourg-Gottéron bereits zwei, das letztlich nutzlose 2:3 im ersten Spiel zuhause und nun am Freitagabend bereits in der 5. Minute den einzigen Treffer zum 1:0, dank dem die Best-of-7-Serie nun wieder 2:2 ausgeglichen ist.

Dabei umschreibt Parrée sein Pflichtenheft so: «Wichtig ist vor allem, dass wir defensiv gut ‹verheben› und ihre Spieler müde machen», erklärt er die Aufgaben seiner vierten Linie. «Tore werden nicht in erster Linie von uns erwartet. Aber wenn wir ab und zu noch ein Törchen schiessen können, sind wir froh», fügt er gut gelaunt hinzu.

Parrée statt Stransky oder Ryfors

Es ist diese Ausgeglichenheit und Breite, die den HC Davos in dieser Saison zum deutlich besten Team der Liga gemacht hat. Deshalb kann man auch verkraften, dass ein Leistungsträger wie Simon Ryfors, in den Viertelfinals gegen Zug noch der HCD-Topskorer, im Halbfinal und Final noch keinen Skorerpunkt aufweist und auch der Captain Matej Stransky im Final bisher weder ein Tor noch einen Assist aufweist. Stattdessen ist nun Parrée der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es auch im vierten Finalspiel einen Auswärtssieg gab.

Das ist eine Premiere: Seit Einführung der Playoffs hat noch nie eine Finalserie mit vier Erfolgen der Auswärtsteams begonnen. Dies ist umso erstaunlicher, als die Davoser in der Qualifikation nur drei Heimspiele verloren und in den Playoffs bis zum Final keines.

Auswärtsserie ein Zufall?

Erklären kann sich dies keiner so recht. «Ich weiss es nicht», sagt Verteidiger Nico Gross, der mit Zug 2021 und 2022 Meister war. «Ich habe das Gefühl, es ist eher ein bisschen Zufall.» Es sei einfach extrem eng. «Es ist der Erste gegen den Zweiten, die besten zwei Teams des Jahres», so Gross. «Ein Duell auf Augenhöhe.»

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Er findet denn auch, sie müssten am Sonntag nicht viel anders machen als in den ersten beiden, zweimal 2:3, einmal nach Verlängerung, verlorenen Heimspielen. Gut starten und die kleinen Details richtig machen, so wie in den beiden Auswärtsspielen.

Einen Sieger hat Gross sowieso schon ausgemacht. «Es steht 2:2, es ist eine extrem spannende Finalserie. Das ist sicher auch cool für jeden Hockeyfan.» Vielleicht nicht ganz so cool für die Heimfans in den stets ausverkauften Arenen von Davos und Freiburg. (abu/sda)