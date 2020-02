Sport

Unvergessen

Messi erledigt mit Hattrick die Schweiz beim 3:2-Testsieg Argentiniens



Bild: KEYSTONE

Unvergessen

Ausgerechnet gegen die Schweiz erzielt Lionel Messi seinen ersten Nati-Hattrick

29. Februar 2012: Am Schalttag kommt François Affolter schlecht in die Gänge. Und auch später wird's nicht besser: Wegen seiner zwei späten Aussetzer verliert die Schweiz ein Testspiel gegen Argentinien mit 1:3 – alle drei Tore für die Gauchos schiesst Lionel Messi.

Am Ende ist der Kleinste wieder einmal der Grösste. Dank Lionel Messi gewinnt Argentinien ein Länderspiel gegen die Schweiz in Bern mit 3:1.

«Es ist immer schön, Messi zuzusehen. Nur nicht, wenn man gegnerischer Trainer ist.» blick

Die Niederlage ist aus einheimischer Sicht ärgerlich. Denn lange Zeit hält die Schweiz mit dem favorisierten Gegner mit, bis zur 88. Minute steht es noch unentschieden. Xherdan Shaqiri gelingt es in der 50. Minute, Messis Führungstor (20.) auszugleichen.

Affolters Aussetzer

Aber dann patzt in der Schlussphase des Spiels Verteidiger François Affolter. Erst legt er Messi den Ball pfannenfertig hin. Der Barça-Star lässt sich nicht zwei Mal bitten und macht das 2:1.

In der Nachspielzeit steht Affolter erneut im Fokus. Der Abwehrspieler von Werder Bremen foult im Strafraum Gonzalo Higuain, Messi verwandelt den Penalty zum 3:1-Endstand. Es ist für den Weltfussballer ein historischer Treffer: Erstmals gelingen ihm im Dress der argentinischen Nationalmannschaft drei Tore in einem Spiel. «Ich werde ihn gut aufbewahren», sagt Messi vor der Abfahrt aus dem Stade de Suisse mit dem Matchball unter dem Arm.

«Ich muss von diesen Fehlern lernen, das bringt mich weiter. Aber der Elfmeterpfiff war ein Fehlentscheid.» Tages-Anzeiger

Absturz und Transfer in die USA

Auch für François Affolter wird das Spiel zu einem markanten Ereignis seiner Karriere. Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld spricht zwar nach der Niederlage davon, dass der knapp 21-Jährige bis zum Aussetzer «die Entdeckung des Spiels» gewesen sei. Und er kündigt an: «Es wäre ein grosser Fehler von mir, ihn jetzt hängen zu lassen.» Doch das 1:3 gegen Argentinien, sein fünftes Länderspiel, ist bis heute Affolters letzter Einsatz in der A-Nati.

Bei Werder Bremen, wohin er erst einen Monat vor dem Länderspiel gewechselt war, etabliert er sich zwar bis Ende Saison in der Innenverteidigung. Als verletzte Kontrahenten um die Position aber wieder gesund sind, muss Affolter in der Viertliga-Mannschaft spielen. Er kehrt nach einem knappen Jahr in Deutschland zu YB zurück und wechselt anfangs 2014 zum FC Luzern.

Bild: Marc Schumacher

Der Neustart in der Innerschweiz klappt. Affolter ist unumstrittener Stammspieler beim FCL und er träumt auch von der Rückkehr in die Nationalmannschaft. Vladimir Petkovic habe ihm beschieden, dass er die Innenverteidiger für die EM 2016 im Sommer im Kopf habe, sagte Affolter vor dem Turnier gegenüber «Le Matin». Der Natitrainer habe ihm aber auch gesagt, dass es «für die Zeit danach eine neue Chance für mich» gebe. Schliesslich gehört François Affolter mit 25 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen.

Doch es kommt anders. Nach rund 100 Spielen für die Innerschweizer zieht es Affolter 2017 in die MLS, wo er für die San José Earthquakes verteidigt. In drei Saisons gelangt er aber bloss zu 16 Einsätzen, 2019 ist es nur ein einziger. Vor knapp zwei Wochen kehrt er deshalb in die Schweiz zurück: Zum Challenge-League-Mittelfeldklub FC Aarau.

Bald feiert François Affolter seinen 29. Geburtstag Zu seinen fünf Länderspielen werden wohl keine weiteren mehr hinzukommen.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

