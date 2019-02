19.02.1996: Das ist tatsächlich Shaqs einziger Dreier in 1423 NBA-Spielen

50. Tor im 39. Saisonspiel – Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde

30. Dezember 1981: 50 Tore in den ersten 50 Partien der Saison – eine geradezu mystische Bestmarke. Zwei Stürmer haben sie erreicht: Maurice «Rocket» Richard und Mike Bossy. Dann kommt in der Saison 1981/82 Wayne Gretzky und pulverisiert den Rekord.

Man hat es eigentlich nicht für möglich gehalten, was Wayne Gretzky leistet. «The Great One», der er damals freilich noch nicht ist, braucht in seiner dritten NHL-Saison bloss 39 Spiele für 50 Treffer. Ein wichtiger Grund für seine Produktivität ist Jarri Kurri. Der Finne stürmt in dieser Saison erstmals mit Gretzky in einer Linie – und sollte dies bis zu dessen Transfer nach Los Angeles im Sommer 1988 tun. Später folgt er Gretzky nach Los Angeles.

Nicht nur der Rekord ist verrückt. Auch …