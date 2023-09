In der Serie « Unvergessen » blicken wir am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Am 30. September 1995 schlägt der FC Middlesbrough Meister Blackburn mit 2:0. Ein Tor erzielt Jan Age Fjörtoft im Riverside Stadium nicht – und dennoch landet er einen Treffer, der in Erinnerung bleibt.

Auch in der Saison darauf hält Eintracht Frankfurt die Klasse – und wieder lobt der Stürmer seinen Trainer. Der ist als «Quälix» berühmt-berüchtigt. Fjörtoft kommentiert: «Ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiss ich nicht. Aber die Überlebenden wären topfit gewesen.»

Fjörtoft entscheidet einen dramatischen Abstiegskampf, indem er kurz vor Schluss nach einem Übersteiger das 5:1 gegen Kaiserslautern schiesst. So steigt Nürnberg wegen des schlechteren Torverhältnisses ab.

Der Stürmer ist auch sonst immer für einen Spruch gut. Middlesbrough verlässt er nach einer Saison (41 Spiele, 9 Tore). Via Sheffield United und Barnsley kommt Fjörtoft 1998 nach Frankfurt. Bei der Eintracht wird er zur Legende, als er den Klub spektakulär vor dem Abstieg aus der Bundesliga rettet. «Jörg Berger ist so ein guter Trainer, der hätte auch die Titanic gerettet», lobt er seinen Coach.

Es ist nur ein kurzer Moment, in dem zwei Fussballer eins werden. Aber dieser kurze Moment reicht, damit Fotografen auf den Auslöser drücken können. «Es war ein Höhepunkt meiner Karriere, auf der Titelseite eines englischen Schwulen-Magazins abgebildet zu sein», findet Fjörtoft.

«Wir haben uns nach dem Eckball ein wenig herum geschubst, und ich sagte ihm, er solle sich etwas beruhigen», schildert Fjörtoft das Techtelmechtel, das Schlagzeilen macht. «‹Hör auf, mich zu schubsen›, sagte ich. ‹Mach das noch einmal und ich küsse dich direkt auf den Mund.› Tim ist wirklich der netteste Torhüter der Welt, aber er hörte nicht auf. Und so drückte ich ihm halt einen Kuss auf die Lippen.»

In der 8. Runde der Premier League bekommen es der Norweger Fjörtoft und sein FC Middlesbrough mit einem grossen Kaliber zu tun: mit den Blackburn Rovers. Die sind in der Vorsaison englischer Meister geworden und haben Alan Shearer in ihren Reihen, der seine Karriere mit 260 Treffern und damit als Liga-Rekordtorschütze beenden wird.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sparpotenzial vorhanden? Das ist 2024 die tiefste Krankenkassen-Prämie in deiner Gemeinde

Ukraine will eigene Flugabwehrsysteme bauen +++ Putin ehrt getötete Russen

Schweden versinkt in der Bandengewalt – jetzt mobilisiert der Premier die Armee

Ökonom über positiven Effekt von Migration – «Zahlen mehr in AHV ein, als sie beziehen»

Grosser serbischer Militäraufmarsch an der Grenze zum Kosovo – USA besorgt

Andrei Troschew verriet Prigoschin – und tritt jetzt an dessen Stelle

«Der Alkohol ist gar nicht das Problem»: Ein Nachmittag mit der Sanität am Oktoberfest

Erste Niederlage für YB – Lugano holt drei Punkte – Unentschieden in Genf

In der englischen Woche in der Super League fügte St. Gallen dem amtierenden Schweizer Meister YB nach einem packenden Finish die erste Saisonniederlage zu. Lugano macht dank dem Sieg über Lausanne-Sport in der Tabelle einen Sprung nach vorne, Servette und Winterthur trennen sich mit einem Unentschieden.

St. Gallen belohnt sich gegen die Young Boys für eine engagierte Leistung. Nach Rückstand gewinnen die Ostschweizer 2:1.Bis zur 69. Minute fielen in St. Gallen keine Tore, dann gleich drei im Drei-Minuten-Takt. Florian Schubert glich die etwas schmeichelhafte YB-Führung in der 72. Minute aus und Mihailo Stevanovic machte in der 75. Minute die Wende perfekt. Der 21-Jährige, der eine Viertelstunde davor eingewechselt worden war, stand nach einem Pfostenschuss goldrichtig und musste den Ball nur noch einschieben.