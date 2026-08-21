Schiedsrichter Hoyzer schickt Mpenza nach zwei angeblichen Beleidigungen vom Platz. Bild: www.imago-images.de

Unvergessen

Es beginnt in Minute 35 – Skandal-Schiri Hoyzer pfeift Paderborn zum Sieg gegen den HSV

21. August 2004: Das Spiel Paderborn gegen den Hamburger SV steht wie kein anderes für den Manipulationsskandal, der den deutschen Fussball kurz vor der Heim-WM erschüttert. Damals pfiff Robert Hoyzer den krassen Aussenseiter zum Sieg.

Julien Oberholzer / keystone-sda

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Was an diesem Spätsommertag vor etwas mehr als 7000 Zuschauern in Paderborn ablief, sah aus der Ferne zunächst nach einer typischen Pokal-Blamage aus. Der Bundesligist Hamburger SV war mit 2:4 am Drittligisten Paderborn gescheitert. Es war nicht die erste Peinlichkeit, die sich die Hamburger leisteten, und sollte nicht die letzte sein. Doch für einmal waren die Norddeutschen tatsächlich geprellt worden.

«Ich habe schon nach wenigen Minuten gesagt: Das ist doch gesteuert», erinnerte sich der damalige HSV-Trainer Klaus Toppmöller in einem Gespräch mit der dpa. «So etwas spürt man. Ich habe das nie wieder vorher und nie wieder nachher bei einem Spiel gedacht. Aber damals wurde jede Aktion bewusst gegen uns gepfiffen. Das war unglaublich.»

Die Highlights des Pokalspiels zwischen Paderborn und dem HSV. Video: YouTube/Vesko Paderborn

Die Hamburger führten in Paderborn nach einer halben Stunde mit 2:0. Dann nahm die Partie ab der 35. Minute allerdings eine seltsame Wendung. Ein diskutabler Penalty, eine Rote Karte gegen den komplett entnervten belgischen HSV-Stürmer Emile Mpenza vor der Pause und ein weiterer unerklärlicher Penalty-Entscheid nach dem Seitenwechsel sorgten für die Sensation.

Jahre später sagten einige involvierte Spieler, sie hätten einen Verdacht gegen Schiedsrichter Hoyzer gehegt. Doch nach der Partie dreht sich die Berichterstattung mehr um die heftigen Reaktionen der HSV-Fans als um die Leistung der vermeintlich Unparteiischen.

HSV-Spieler Reinhardt nach dem Spiel: «Also ich hab noch nie ein Spiel gegen einen Schiedsrichter verloren, das war heute das erste Mal. Also Hut ab, für meine Begriffe hat der Schiri heute das Spiel entschieden.»

Sergej Barbarez geigt Schiedsrichter Hoyzer die Meinung. Bild: DPA

Hoyzer landet im Gefängnis

Erst Monate später kam heraus, dass Hoyzer von der kroatischen Mafia Geld bekommen hatte, um Paderborn zum Sieg zu pfeifen. Drahtzieher war ein gewisser Ante Sapina, der von einem Berliner Café aus Geld auf Spiele setzte und für das erwünschte Resultat beteiligte Personen bestach. Ein lukratives Geschäft: Das Pokal-Erstrundenspiel brachte Sapina über 770'000 Euro ein. Davon gingen nur 20'000 an Hoyzer. Insgesamt soll der damals 25-jährige Student 67'000 Euro und einen Flachbildschirm-TV für alle seine Manipulationen – in der 2. Bundesliga, der Regionalliga und im Pokal – erhalten haben.

Raphael Wicky und seine HSV-Kollegen verstehen die Welt nicht mehr. Bild: AP HEYER LARKIN

Dass Hoyzer als junger Schiedsrichter überhaupt in die Position kam, solche wichtigen Spiele zu beeinflussen, zeigt wie steil seine Karriere lange Zeit verlaufen war. Schon als 24-Jähriger durfte er in der zweithöchsten Liga pfeifen. Der Weg an die internationale Spitze schien vorbestimmt, zumal er innerhalb des deutschen Verbandes auch viel Unterstützung erhielt. Nur bei den Schiedsrichter-Kollegen war er weniger beliebt und ab jenem Spiel in Paderborn hegte der eine oder andere einen Verdacht, in erster Linie Manuel Gräfe und Lutz Fröhlich, beide wie Hoyzer Berliner. Sie zeigten ihn Anfang 2005 beim deutschen Verband an.

Hoyzer muss nach seinem Geständnis für 14 Monate ins Gefängnis. Bild: AP

Die Anschuldigungen wurden rasch publik gemacht. Hoyzer gab ein umfassendes Geständnis ab, nannte zahlreiche Personen, die ebenfalls an Manipulationen beteiligt gewesen waren. Es folgen Untersuchungshaft und dann 14 Monate Gefängnis wegen gewerbs- und bandenmässigen Betrugs in acht Fällen. Vom deutschen Verband erhielt Hoyzer eine lebenslange Sperre. Eine Strafe, die später abgemildert wurde: Er leitet zwar nie mehr einen Match, darf aber selber spielen und war sogar vor einigen Jahren als Technischer Direktor bei zwei unterklassigen Berliner Vereinen tätig.

Die ZDF-Doku «Verpfiffen – Robert Hoyzer und der Fussball-Wettskandal» aus dem Jahr 2005. Video: YouTube/Video FourSix

Zwei Millionen für den HSV

Der Match Paderborn gegen Hamburg wurde nicht wiederholt, weil bereits weitere Pokalrunden stattgefunden hatten. Für die Norddeutschen gab es aber eine Entschädigung: 500'000 Euro und die Zuschauereinnahmen in Höhe von 1.5 Millionen Euro aus einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Toppmöller über den Fall Hoyzer: «Das Ding war so offensichtlich, dass das Betrug war, das kann ich heute noch nicht glauben. Robert Hoyzer hat meine Zeit beim HSV kaputt gemacht»

Topmöller wetterte schon am 7. August beim Duell mit Bayern München gegen Schiri Hoyzer. Bild: DPA

Toppmöller war bereits nicht mehr HSV-Trainer, als herauskam, dass sein Verdacht gerechtfertigt war. Nur sieben Wochen nach der Pokal-Blamage wurde er entlassen. Danach arbeitete er nie mehr im deutschen Fussball.