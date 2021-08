André Bucher sprintet über 800 Meter unnachahmlich zum ersten Schweizer WM-Gold

Karate ist neu olympisch – so wird in diesem Sport gepunktet

Karate ist eine der fünf Sportarten, die in Tokio neu im Programm figurieren. Beim ersten und vorerst auch letzten Wettkampf im Zeichen der fünf Ringe – in Paris ist Karate nicht mehr olympisch – gibt es auch eine Disziplin, in der gar nicht richtig gekämpft wird.

In der Kumite-Klasse über 61 kg vertritt Elena Quirici die Schweiz. Sie holte sich das Olympia-Ticket bei letzter Gelegenheit, als sie Mitte Juni das Qualifikationsturnier in Paris für sich entschied. Ein gutes Jahr zuvor hatte sie dieses eigentlich bereits in der Tasche gehabt, ehe der Weltverband als Folge der Verschiebung der Spiele um ein Jahr die Qualifikationsphase verlängerte. Quirici spricht dementsprechend von einer «Achterbahnfahrt der Gefühle».

Nun geht der Olympia-Traum der …