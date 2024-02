Alan Shepard auf dem Mond, dem exklusivsten Golfplatz des Weltalls, auf dem er bislang der einzige Spieler war. Bild: NASA

Unvergessen

Astronaut Alan Shepard schmuggelt einen Schläger auf den Mond, um dort Golf zu spielen

6. Februar 1971: Alan Shepard ist der fünfte Mensch auf dem Mond und der erste, der einen Golfschläger mitnimmt. Die NASA bemerkt erst, als er ihn einsetzt, dass Shepard ihn an Bord geschmuggelt hat.

Mehr «Sport»

Laika ist die erste Hündin im Weltraum. Juri Gagarin ist der erste Mensch. Neil Armstrong ist der erste Mensch auf dem Mond und Buzz Aldrin immerhin noch der zweite. Aber wer ist der fünfte auf dem Erdtrabanten?

Alan Shepards Name wäre vielleicht längst in Vergessenheit geraten – hätte der amerikanische Astronaut nicht auf dem Mond Golf gespielt. So sorgt der 47-Jährige dafür, dass auch er Eingang in die Weltall-Geschichte findet.



Bitte recht freundlich! Shepard vor dem Start in Cape Canaveral. Bild: AP

Im vierten Anlauf klappt's

Shepard schmuggelt ein Sechser-Eisen an Bord, indem er es an einem geologischen Instrument befestigt. Mit einer Socke, die er darüber stülpt, versteckt er den Schläger. Nur eine Handvoll Leute ist in sein Vorhaben eingeweiht. Als alle geplanten Missionen beendet sind, schreitet er zur Tat.

Der Astronaut funkt der Boden-Crew sein Vorhaben. Die Anweisung, die Shepard erhält, ist unmissverständlich: «Der Boss sagte: Auf gar keinen Fall! Wenn du das machst, Shepard, kriege ich Probleme, die mich jahrelang beschäftigen werden. Die Antwort ist absolut Nein!»

Shepard pfeift darauf. Aber weil sein Raumanzug so steif ist, muss er den Ball einhändig schlagen – keine günstige Voraussetzung. Im vierten Versuch trifft Shepard seinen zweiten Ball dennoch so gut, dass der hunderte Meter weit fliegt.

Ein kleiner Schlag für Shepard, ein grosser Schlag für die Golf spielende Menschheit. Video: YouTube/MoonInGoogleEarth

«Miles and miles and miles» sei der Ball in der Luft gewesen, schwärmt Shepard. In Tat und Wahrheit legt er vermutlich rund 400 Meter zurück.

Bälle sind immer noch da oben

Alan Shepard dürfte stets ein Lächeln dafür übrig gehabt haben, wenn Fernsehreporter den Schlag eines Golfers als «von einem anderen Stern» bezeichnet haben. Diese Ehre kam bloss ihm zu. Shepard starb 1998 wenige Monate vor seinem 75. Geburtstag.

Der Schläger des Astronauten, dessen Golf-Leidenschaft so gross war, dass er eine Anreise von 384'400 Kilometern auf sich nahm, um zwei Bälle zu schlagen, ist heute in der Hall of Fame des amerikanischen Golfverbands ausgestellt. Die zwei Bälle liegen immer noch auf dem Mond.

Einer der zwei Bälle, die Shepard auf den Mond schmuggelte. bild: nasa

«Wiederholungstäter»

35 Jahre nach Alan Shepard schlug der russische Kosmonaut Michail Tjurin einen Golfball von der Raumstation ISS aus ins All. Er umkreiste 48 Mal die Erde, bevor er verglühte. Insgesamt legte der Golfball rund 2,6 Millionen Kilometer zurück.