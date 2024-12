Mario Lemieux spielte immer nur für die Pittsburgh Penguins. Bild: ap ny

Unvergessen

Mario Lemieux lässt in einem NHL-Spiel fünf verschiedene Silvester-Raketen steigen

31. Dezember 1988: Mamma mia, Mario! Dem NHL-Superstar Mario Lemieux gelingen nicht nur fünf Tore in einem Spiel. Er schiesst sie auch alle auf eine andere Art.

Man sieht es den grossen Spielern nach, dass sie mutmasslich nicht mehr jeden ihrer vielen Treffer im Kopf haben. Auf 690 Tore kommt Mario Lemieux in seiner NHL-Karriere, 107 Tore in Playoffpartien kommen hinzu. Aber an die fünf Treffer an Silvester 1988 erinnert sich die Ikone der Pittburgh Penguins noch gerne.

Der Ort des Geschehens: Die Civic Arena in Pittsburgh. Bild: wikipedia/derek jensen

Die New Jersey Devils sind nach Pittsburgh gereist, zu jener Zeit ein Gegner, mit dem die Penguins stets Mühe haben. Die Devils gehen durch Jim Korn schon früh in Führung. Doch diese hält keine Minute, da trifft Lemieux ein erstes Mal. Der 23-Jährige erzielt das 1:1 bei fünf gegen fünf Feldspielern.

Es ist das einzige «normale» Tor, denn Mario Lemieux gelingt das Kunststück, alle seine fünf Treffer in dieser torreichen Partie in der Civic Arena, die wegen ihrer Form den Spitznamen «Iglo» trägt, auf fünf verschiedene Arten zu erzielen:



1:1 (5. Minute)

Mit fünf gegen fünf Feldspielern.

2:1 (8. Minute)

In Unterzahl.



3:2 (11. Minute)

In Überzahl.

6:4 (32. Minute)

Mit einem Penalty.



8:6 (60. Minute)

Ins leere Tor.



Die fünf Treffer von Mario Lemieux. Video: YouTube/NHL

Fünf Tore auf fünf Arten – und das ist noch nicht alles. Denn zu den drei anderen Treffern der Penguins gibt «Le Magnifique» jeweils einen Assist.

Nur einem einzigen Spieler ist es in der Geschichte der NHL gelungen, noch mehr als acht Skorerpunkte in einem Spiel zu sammeln: Darryl Sittler von den Toronto Maple Leafs kam 1976 sogar auf sagenhafte zehn Punkte.

«Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, bis mir nach dem Spiel jemand gesagt hat, dass ich meine fünf Tore alle auf unterschiedliche Weise erzielt habe», gibt Lemieux im Rückblick viele Jahre später zu. Er weiss: «Das war eine einmalige Gelegenheit, man erhält schliesslich nicht besonders oft die Möglichkeit, einen Penalty zu schiessen. Was mir in diesem Spiel gelungen ist, ist auf jedem Fall etwas, woran ich mich gerne erinnere.»

Die Rückennumer 66 wird bei den Penguins nicht mehr vergeben. Bild: imago sportfotodienst

