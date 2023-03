Die Mauer kann noch so hoch springen, an Rogerio Cenis perfekt getimten Freistoss kommt sie nicht ran. bild: Getty images south

Die «Mücke» sticht zum 100. Mal zu – Torhüter Rogerio Ceni erzielt sein Jubiläumstor

27. März 2011: Rogerio Ceni erzielt mit einem perfekt getretenen Freistoss 165 Tage vor seinem 1000. Spiel seinen 100. Treffer. Rogerio Ceni ist nicht Stürmer, sondern Goalie!

Rogerio Ceni erinnert eher an einen Senioren-Kicker, der für die letzten 10 Minuten noch auf den Platz stürmt, als an eine Torhüter-Legende, die sich für einen historischen Freistoss bereit macht. Doch der 38-Jährige ist alles andere als ein stinknormaler Senioren-Kicker. Er ist Stamm-Torhüter beim dreimaligen Weltpokalsieger FC Sao Paulo, und das seit 14 Jahren. Und er steht kurz davor, den 100. Treffer seiner Karriere zu erzielen.

Ceni nimmt Mass, läuft an und trifft gegen die Corinthians wunderschön zum 2:1. Das 100. Goalie-Goal, 56 Mal hat er per Freistoss getroffen, 44 Tore vom Elfmeterpunkt aus erzielt. Nicht schlecht für jemanden, der eigentlich hauptberuflich Tore verhindernt. Seit August 2006 führt Ceni die internationale Rekordtorschützenliste für Torhüter an. Damals hatte er den Paraguayer José Luis Chilavert (62) überflügelt.

Der 100. Treffer von Torhüter Rogerio Ceni. Video: YouTube/LiveSports11

Aber zurück zum Jubiläumstreffer: Als der Ball links oben im Winkel einschlägt, explodiert ein Feuerwerk am Himmel über Sao Paulo – Rogério Ceni rennt los und versinkt bald unter einer riesigen Spielertraube. Auf der Anzeigetafel leuchten riesengross sein Name und die Zahl 100. Die Party, die losbricht, erinnert stark an die Feierlichkeiten nach dem 1000. Tor des grossen Pelé. Doch gegen diesen Vergleich wehrt sich Ceni: «Pelé ist Pelé. Aber ich kann garantieren, dass ich der bessere Torhüter bin», scherzt er nach der Partie.

Rekordspieler und Vereinsheld

Obwohl Ceni nur 18 Länderspiele für die Seleção bestritten hat, ist er in Brasilien dennoch eine lebende Legende. Erst im Alter von 42 Jahren beendete er Ende 2015 nach 1'256 Spielen für São Paulo seine Karriere. Ceni, der wegen seines zweiten Vornamens nur «Mücke» genannt wird, hütete ab 1993 den Kasten von São Paulo. Wie es zu seinem Torriecher kam? In einem Penaltyschiessen 1994 verwandelte er seinen Versuch sicher, was Lust auf mehr machte. Sein erstes Tor aus dem Spiel erzielte er am 15. Februar 1997, im Rekordjahr 2005 waren es unfassbare 21 Tore. Während seiner Karriere hat die «Mücke» 131 Mal zugestochen.

Ceni verbeugt sich vor seinen Anhängern bei seinem 1000. Spiel im Trikot von Sao Paulo. Bild: AP

Neben unzähligen Rekorden hat Ceni natürlich auch Titel gewonnen. Die Zahl der Trophäen in seinem Palmarès überschreitet sogar die Anzahl Wochen, die eine Mücke zu leben hat. Mit seinem Herzensverein Sao Paulo durfte er 16 Trophäen entgegen nehmen.

Auch hinten eine Macht: Die schönsten Paraden von Rogerio Ceni. Video: YouTube/Tricolor Soberano

2002 wurde Ceni als Ersatztorhüter mit Brasilien Weltmeister und 1997 Konföderationen-Pokal-Sieger. Ausserdem erhielt er zwölf persönliche Auszeichnungen, sechs davon als bester Spieler der brasilianischen Meisterschaft.

Im November 2014 hat Ceni einen weiteren Rekord gebrochen. Als erster Fussball-Profi feiert er 590 Siege mit ein- und demselben Verein. Damit überholte er Ryan Giggs, der 589 Mal mit Manchester United gewann. Die Freude beim legendären Keeper hielt sich in Grenzen: «Wenn es dazu kommt, bedeutet es auch, dass man alt ist», kommentierte Ceni. Nach seinem Karriereende übernahm er seinen Herzensklub kurzzeitig als Trainer, bevor er zu Flamengo Rio de Janeiro wechselte und den Klub 2019/20 zum Titel führte. Mittlerweile steht er wieder an der Seitenlinie des FC São Paulo.

