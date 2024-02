Auch im Gesamtweltcup war die Familie Wenzel erfolgreich: 1980/81 gewannen Andreas und Hanni beide grosse Kugeln. Bild: KEYSTONE

Wie zwei Liechtensteiner die Olympischen Spiele 1980 zum Familienfest machten

24. Februar 1980: Eine einzige Familie bringt vier Medaillen aus Lake Placid heim. Wie die Geschwister Hanni und Andreas Wenzel die Olympischen Winterspiele zu einem Familienfest machten.

Syl Battistuzzi

Zu Beginn der Karriere war es gar nicht sicher, ob Hanni Wenzel für das Ländle fahren würde. Geboren wurde sie nämlich in Straubing (D) und hatte einen deutschen Pass. Aufgewachsen ist sie aber in Liechtenstein. Als sie als 15-Jährige bereits mit Spitzenresultaten glänzte, versuchten die deutschen Funktionäre, sie von einem Start für Deutschland zu überzeugen.

Das junge Skitalent liess sich aber nicht zum Nationenwechsel drängen und bekam kurz darauf den liechtensteinischen Pass angeboten. Der Liechtensteiner Ski-Tross trainierte schon damals in einer Trainingsgemeinschaft mit dem Schweizer Team.

Bei den Olympischen Spielen in Lake Placid stand die Abfahrt als erstes auf dem Programm der Damen. Es war ein Duell zwischen den beiden stärksten Abfahrtspezialistinnen der damaligen Zeit, der Schweizerin Marie-Theres Nadig und Annemarie Moser aus Österreich, erwartet worden.

Im Abfahrts-Training verlor Hanni Wenzel jeweils drei Sekunden auf die Besten und gehörte somit in der Abfahrt sicher nicht in den Favoritenkreis. Doch beim Ernstkampf musste sich Wenzel nur Moser geschlagen geben, Nadig erreichte nur Platz drei.

Danach flossen bei Hanni Wenzel zum ersten Mal die Tränen. Doch überraschender Weise waren diese vor allem Mitleidstränen für die Schweizerin Nadig:

«Diese Medaille hat doch die Marie-Theres Nadig eher verdient als ich.»

Am Mittwoch war dann ihr Bruder Andreas Wenzel in den Schlagzeilen. Im Riesenslalom musste er sich nur dem überlegenen Sieger Ingemar Stenmark geschlagen geben. Damit war die zweite Silbermedaille für die Familie Wenzel sichergestellt. Und es kam sogar noch besser.

Andreas Wenzel, damals Silbermedaillengewinner, ist heute Präsident des Liechtensteinischen Skiverbandes. Bild: Keystone

Am Freitag war dann wieder die Schwester an der Reihe. Diesmal nur noch reine Freudentränen beim souveränen Riesenslalom-Sieg. Die Liechtensteinerin fassungslos. «Ich kann es nicht begreifen. Heute nicht – und vielleicht morgen auch nicht.»

Hanni Wenzel (Mitte) gewinnt auch noch Gold im Olympia-Slalom von 1980. Bild: IMAGO / WEREK INTERNATIONAL

Am Sonntag schliesslich noch ihr Meisterstück. Im Slalom feierte sie den Sieg und deklassierte ihre Gegnerinnen zu Statisten. Da es zur damaligen Zeit noch keinen Super-G gab, holte sie also in allen Rennen eine Medaille.

Zusammen sind die Geschwister Wenzel eine alpine Grossmacht geworden. Zu zweit gewannen sie vier der insgesamt 18 olympischen Ski-Medaillen.

Früh nahm Vater Hubert – einst selbst Sportler – die Geschwister auf die Piste. Aber nicht etwa mit Skilehrer: die zwei Kinder mussten dem Vater folgen. Und dieser fuhr nicht extra langsam, sondern im zügigen Tempo.

So entstand zwischen den beiden Geschwister (Hanni ist älter als Andreas) ein immerwährender Wettstreit um die Spitzenposition hinter dem Vater. Andreas erinnert sich:

«Ich war jünger als Hanni. Aber dass ein Mädchen schneller fuhr als ich – auch wenn es meine Schwester war – das wollte ich nicht auf mir sitzenlassen.»

Im All-Time-Ranking der Frauen auf Rang 12. screenshot: ski-db.com

Im Frühjahr 1984 gab Hanni Wenzel ihren Abschied aus dem alpinen Zirkus bekannt. Zwei Jahre später heiratete sie den österreichischen Skirennläufer Harti Weirather. Es ist anzunehmen, dass sie bei den Skilektionen ihrer drei Kinder die gleichen unorthodoxen Methoden ihres Vaters übernommen hat. Denn Tochter Christina «Tina» Weirather, im Mai 1989 zur Welt gekommen, hat offensichtlich das Talent ihrer Eltern geerbt.

Zwischen 2005 und 2020 gewann Tina Weirather neun Weltcuprennen in Abfahrt, Super-G zund Riesenslalom und holte insgesamt 40 Podestplätze. Wie ihre Mutter war sie also als Allrounderin unterwegs und trainierte ebenfalls mit dem Schweizer Team.

Tina Weirather gewinnt 2018 in Pyeongchang Olympiabronze im Super-G. Bild: AP/AP

Die Olympischen Spiele bringen der Tochter Weirather allerdings etwas weniger Glück. 2014 in Sotschi verpasst sie die Rennen trotz Topform verletzungsbedingt. Vier Jahre später in Pyeongchang holt sie sich als Entschädigung Bronze im Super-G. Es bleibt aber die einzige Olympia-Medaille in der Karriere der heutigen SRF-Expertin.