In der kommenden Nacht werden im NFL-Draft die besten Football-Talente unter den 32 Teams aufgeteilt. Meist werden die späteren Superstars schon ganz früh gezogen – manchmal fliegen sie aber auch unter dem Radar der Scouts hindurch.

Vor jedem Draft stellen die zahlreichen Scouts der 32 NFL-Teams ein ausführliches Dossier über jeden Spieler aus. Darin werden Stärken und Schwächen der jungen Talente penibelst genau analysiert. Doch nicht immer liegen die Experten richtig, wie die folgenden Aussagen in Scouting Reports heutiger Superstars eindrücklich zeigen.

Position: Quarterback

College: Michigan

NFL-Draft: 2000 – Runde 6 – Pick 199

Erfolge: 7x Super-Bowl-Champion, 14x Pro Bowl

«In der NFL könnte sein Mangel an Mobilität zum Problem werden. Es wird interessant zu sehen sein, wie er performt, wenn er gezwungen wird, mehr Risiken einzugehen. Sicher, er hat nicht das Gesamtpaket an Fähigkeiten, das es braucht. Aber seine Leistungen in der letzten Saison waren durchaus beeindruckend. Ich sehe ihn als Nummer 10 bei den Quarterbacks in der 5. Runde.»

quelle: espn