22 Sportlerinnen und Sportler, die noch erfolgreicher sind als ihre Mamis und Papis

Quarterback Patrick Mahomes greift am Sonntag mit den Kansas City Chiefs nach seinem vierten Super-Bowl-Triumph. Er ist einer jener Sportlerinnen und Sportler, die einen berühmten Elternteil haben und sportlich noch mehr Erfolg haben als dieser.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Wenn der Vater ein grosser Fussballstar war, wird der Sohn zwangsläufig mit ihm verglichen. Manch einer schafft es zwar auch zum Profi, was eine fabelhafte Errungenschaft ist, er hinkt aber den Erfolgen seines Erzeugers hinterher. Doch es gibt auch das Gegenteil: Nachwuchs, der noch mehr Erfolge feiern darf.

Erling Haaland

Alter: 24 Jahre

Nationalität: 🇳🇴 Norwegen

Sportart: Fussball

Vater: Alf-Inge Haaland, Fussball



Bild: www.imago-images.de

34 Länderspiele und knapp 200 Einsätze in der höchsten englischen Liga: Alf-Inge Haaland war ein grosser Spieler in Norwegens Fussballgeschichte. Aber sein Sohn hat bereits den Titel des Rekordtorschützen der Nati an sich gerissen. Erling Haaland ist eine Tormaschine, die als wertvollsten Titel die Champions League (2023 mit Manchester City) auf der Visitenkarte stehen hat.

Belinda Bencic

Alter: 27 Jahre

Nationalität: 🇨🇭 Schweiz

Sportart: Tennis

Vater: Ivan Bencic, Eishockey

Bild: imago sportfotodienst

Ihren bislang grössten Erfolg feierte die Ostschweizerin 2021 in Tokio, wo sie Olympiasiegerin im Einzel wurde und im Doppel (mit Viktorija Golubic) die Silbermedaille gewann. Belinda Bencic stiess schon bis auf Rang 4 der Weltrangliste vor. Ihr Vater Ivan spielte bei mehreren Eishockeyclubs in der Nationalliga B und während einer Saison beim EHC Olten in der Nationalliga A.

Max Verstappen

Alter: 27 Jahre

Nationalität: 🇳🇱 Niederlande

Sportart: Formel 1

Vater: Jos Verstappen, Formel 1

Bild: www.imago-images.de

Seit 2021 hiess der Weltmeister vier Mal in Folge Max Verstappen. Da kann der Vater nicht mithalten: Jos Verstappen kann als Bestresultat bei 106 Grand-Prix-Stars zwei dritte Plätze vorweisen.

Patrick Mahomes

Alter: 29 Jahre

Nationalität: 🇺🇸 USA

Sportart: American Football

Vater: Pat Mahomes, Baseball



Bild: www.imago-images.de

Elf Jahre lang spielte der Vater als Pitcher in der MLB. Sein gleichnamiger Sohn Patrick Mahomes gilt schon jetzt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der NFL. Die Kansas City Chiefs führte er bislang zu drei Super-Bowl-Triumphen, bei denen er jeweils auch zum MVP gewählt wurde.

Super Bowl LIX Das Spiel findet am Sonntag, 9. Februar 2025 (Schweizer Zeit: Nacht auf Montag) in New Orleans statt. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles. Die Halbzeitshow gestalten Kendrick Lamar und SZA.

Xabi Alonso

Alter: 43 Jahre

Nationalität: 🇪🇸 Spanien

Sportart: Fussball

Vater: Periko Alonso, Fussball



Drei Meistertitel mit Real Sociedad und dem FC Barcelona, Cupsieger, 20-facher spanischer Nationalspieler: Vater Miguel Angel «Periko» Alonso war ein höchst erfolgreicher Mittelfeldspieler. Sein Sohn überflügelte ihn trotzdem: Xabi Alonso wurde Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und mehr.

Ester Ledecka

Alter: 29 Jahre

Nationalität: 🇨🇿 Tschechien

Sportart: Ski/Snowboard

Mutter: Zuzana Ledecka, Eiskunstlauf

Grossvater: Jan Klapac, Eishockey

2018 schaffte Ester Ledecka an den Olympischen Spielen ein sagenhaftes Double: Gold im Super-G als Skifahrerin, Gold im Parallel-Riesenslalom als Snowboarderin. Ihre Mutter war Eiskunstläuferin und deren Vater Jan Klapac ein erfolgreicher Eishockeyspieler, der mit der Tschechoslowakei Weltmeister wurde und mehrere WM- und Olympia-Medaillen gewann. Ledeckas Vater sorgte nicht im Sport für Schlagzeilen: Er ist in Tschechien ein bekannter Musiker.

Mathieu van der Poel

Alter: 30 Jahre

Nationalität: 🇳🇱 Niederlande

Sportart: Rad

Vater: Adrie van der Poel, Rad

Grossvater: Raymond Poulidor, Rad​

Bild: www.imago-images.de

Mathieu van der Poel ist ein Tausendsassa auf zwei Rädern: Er war schon Weltmeister im Strassenrennen, im Radquer und mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike wurde er Europameister. Er sprintete so aus dem Windschatten seines erfolgreichen Vaters: Adrie van der Poel war ebenfalls Quer-Weltmeister, gewann die Flandern-Rundfahrt oder Lüttich–Bastogne–Lüttich. Mathieus Grossvater ist «der ewige Zweite» der Tour de France, Frankreichs Idol Raymond Poulidor. Adrie heiratete dessen Tochter.

Andre Agassi

Alter: 54 Jahre

Nationalität: 🇺🇸 USA

Sportart: Tennis

Vater: Emmanuel «Mike» Agassi, Boxen

Mit 17 Jahren war Emmanuel Agassi 1948 das jüngste Mitglied der iranischen Olympia-Delegation. Vier Jahre später boxte er erneut bei Olympischen Spielen, ehe er in die USA auswanderte und sich fortan Mike nannte. In Las Vegas erblickte sein Sohn Andre Agassi das Licht der Welt. Er gewann als Tennisspieler jedes der vier Grand-Slam-Turniere, wurde Nummer 1 der Welt, Olympiasieger und Davis-Cup-Sieger.

Stéphane Chapuisat

Alter: 55 Jahre

Nationalität: 🇨🇭 Schweiz

Sportart: Fussball

Vater: Gabet Chapuisat, Fussball

Bild: KEYSTONE

Der Vater lief als Verteidiger 34 Mal für die Schweiz auf, Pierre-Alain «Gabet» Chapuisat war für sein hitziges Temperament berüchtigt. Sein Sohn Stéphane Chapuisat liess als Stürmer Tore für sich sprechen: 103 Länderspiele (21 Treffer), Meistertitel und der Champions-League-Triumph mit Borussia Dortmund machten aus «Chappi» eine der grössten Schweizer Fussball-Legenden.

Atle Lie McGrath

Alter: 24 Jahre

Nationalität: 🇳🇴 Norwegen

Sportart: Ski

Vater: Felix McGrath, Ski

Bild: keystone

In den 1980er-Jahren gehörte der Amerikaner Felix McGrath zur erweiterten Weltspitze im Slalom, einmal schaffte er es als Zweiter auf ein Weltcuppodest. Sein Sohn Atle Lie McGrath trat in seine Fussstapfen und schaffte es noch weiter: Kürzlich gewann er im Slalom von Wengen sein drittes Weltcuprennen.

Nelly Korda

Alter: 26 Jahre

Nationalität: 🇺🇸 USA

Sportart: Golf

Vater: Petr Korda, Tennis

Mutter: Regina Rajchrtova-Kordova, Tennis

Schwester: Jessica Korda, Golf

Bruder: Sebastian Korda, Tennis

Bild: www.imago-images.de

Der tschechische Tennisprofi Petr Korda gewann die Australian Open, insgesamt zehn ATP-Turniere und er war die Nummer 2 der Welt. Kaum zu glauben, dass da noch mehr geht. Seine Tochter Nelly Korda ist Golf-Olympiasiegerin, Gewinnerin von bislang zwei Major-Turnieren, insgesamt von 20 Turnieren und aktuelle Weltranglisten-Erste.

Auch Schwester Jessica Korda gewann sechs Turniere auf der LPGA, Bruder Sebastian Korda trat in die Fussstapfen des Vaters und holte sich bislang die Siege an zwei ATP-Turnieren. Ihre Mutter Regina Rajchrtova-Kordova schaffte es bis auf Rang 26 der Tennis-Weltrangliste.

Leroy Sané

Alter: 29 Jahre

Nationalität: 🇩🇪 Deutschland

Sportart: Fussball

Vater: Souleymane Sané, Fussball

Mutter: Regina Weber, Rhythmische Sportgymnastik



Bislang fünf Meistertitel in Deutschland und England sprechen für den Filius. Seine Fähigkeiten bekam Leroy Sané in die Wiege gelegt. Mutter Regina Weber gewann Olympia-Bronze in der Rhythmischen Sportgymnastik, Vater Souleymane Sané schoss in der Bundesliga 51 Tore und war 55-facher Nationalspieler von Senegal.

Thomas Frischknecht

Alter: 54 Jahre

Nationalität: 🇨🇭 Schweiz

Sportart: Mountainbike

Vater: Peter Frischknecht, Radquer

Bild: Keystone

Dem Vater haftete das Image des «ewigen Zweiten» an: An Weltmeisterschaften im Radquer gewann der Zürcher Peter Frischknecht vier Silber- und drei Bronzemedaillen, häufig stand ihm Landsmann Albert Zweifel vor der Sonne. Sohn Thomas Frischknecht war ein Pionier des Mountainbike-Sports, 1996 wurde er Weltmeister im Cross-Country – nachdem er zuvor drei Mal WM-Zweiter wurde.

Kobe Bryant

Alter: Gestorben 2020 mit 41 Jahren

Nationalität: 🇺🇸 USA

Sportart: Basketball

Vater: Joe Bryant, Basketball

Bild: keystone

Kobe Bryant ist eine der grössten Figuren des Basketballs. Mit «seinen» Los Angeles Lakers gewann er fünf Meistertitel, mit den USA holte die «Black Mamba» zweimal Olympia-Gold. Da konnte Vater Joe Bryant im Vergleich nicht mithalten, obwohl er es in seiner Laufbahn auf über 600 NBA-Spiele gebracht hatte.

Yannick Noah

Alter: 64 Jahre

Nationalität: 🇫🇷 Frankreich

Sportart: Tennis

Vater: Zacharie Noah, Fussball

Yannick Noah … Bild: keystone

… Joakim, und Zacharie Noah. Bild: www.imago-images.de

Der aus Kamerun stammende Zacharie Noah war Profifussballer in Frankreich, spielte als Verteidiger für Sedan in der höchsten Liga und wurde Cupsieger. Sein Sohn Yannick Noah eroberte die Herzen vieler Tennisfans, als er 1984 die French Open gewann. Als Sänger schaffte er es nach der ersten Karriere schon mit sechs Alben auf Platz 1 der französischen Charts. Yannicks Sohn Joakim Noah wiederum war erfolgreicher Basketballer, bis 2020 bestritt er rund 700 NBA-Spiele und war zweifacher All-Star.

Federica Brignone

Alter: 34 Jahre

Nationalität: 🇮🇹 Italien

Sportart: Ski

Mutter: Mario Rosa Quario, Ski



Bild: AP

Federica Brignone fuhr in der Spur ihrer Mutter und war dabei noch schneller: 2019/20 gewann sie den Gesamtweltcup, 2023 wurde sie Weltmeisterin in der Kombination. Bislang triumphierte sie in 31 Weltcuprennen, in die WM 2025 in Saalbach startete sie mit Silber im Super-G. Die Mama, Maria Rosa Quario, gewann Anfang der 80er-Jahre vier Slaloms, stand 15 Mal auf dem Podest. Später begleitete sie den Ski-Tross als Journalistin.

Paolo Maldini

Alter: 56 Jahre

Nationalität: 🇮🇹 Italien

Sportart: Fussball

Vater: Cesare Maldini, Fussball

Sohn: Daniel Maldini, Fussball

Die Familie Maldini ist unzertrennbar mit der AC Milan verbunden. Vater Cesare Maldini absolvierte 347 Serie-A-Spiele für die «Rossoneri», sein Sohn Paolo 674 und dessen Sohn Daniel 15. Die meisten Erfolge feierte Linksverteidiger Paolo: sieben Meistertitel, fünf Gewinne der Champions League und 126 Länderspiele.

Peyton und Eli Manning

Alter: 48 (Peyton) und 44 Jahre (Eli)

Nationalität: 🇺🇸 USA

Sportart: American Football

Vater: Archie Manning, American Football



Peyton, Archie und Eli Manning. Bild: imago sportfotodienst

Als Quarterback wurde Vater Archie Manning zwei Mal für das All-Star-Game aufgeboten, 14 Saisons lang warf er in der NFL. Den Super Bowl gewann er nie, das schafften erst seine Söhne, die ebenfalls Quarterbacks waren. Peyton Manning triumphierte mit den Indianapolis Colts und den Denver Broncos, Eli Manning zweimal mit den New York Giants.

Nico Rosberg

Alter: 39 Jahre

Nationalität: 🇩🇪 Deutschland

Sportart: Formel 1

Vater: Keke Rosberg, Formel 1

Bild: imago sportfotodienst

1982 rast der Finne Keke Rosberg zum Weltmeistertitel. Kann man das noch toppen? Ja. Sein Sohn Nico Rosberg wird ebenfalls ein Mal Formel-1-Weltmeister (2016), er bringt es aber auf wesentlich mehr Grand-Prix-Starts (206:114) und deutlich mehr Siege (23:5) und Podestplätze (57:17) als sein Erzeuger.

J.J. Aeschlimann

Alter: 57 Jahre

Nationalität: 🇨🇭 Schweiz

Sportart: Eishockey

Vater: Georges Aeschlimann, Rad

Sohn: Marc Aeschlimann, Eishockey​

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bild: EPA DPA

Mit dem HC Lugano wurde der Stürmer Jean-Jacques Aeschlimann zwei Mal Schweizer Meister. Er brachte es auf 119 Länderspiele, eine Olympia- und sechs WM-Teilnahmen. Vater Georges schuftete als Radprofi, er war 1950 und 1951 ein wichtiger Helfer bei den Gesamtsiegen von Ferdy Kübler und Hugo Koblet. Sein grösster eigener Erfolg war ein Etappensieg an der Tour de Suisse.

Eidur Gudjohnsen

Alter: 46 Jahre

Nationalität: 🇮🇸 Island

Sportart: Fussball

Vater: Arnor Gudjohnsen, Fussball



Bild: www.imago-images.de

Am 24. April 1996 schrieb das Duo Geschichte, als der 17-jährige Eidur Gudjohnsen in einem Länderspiel für Vater Arnor (34) eingewechselt wurde. Wie der Senior (Anderlecht, Bordeaux) wurde auch der Junior Profi im Ausland – und was für einer. Er wurde Meister in England, Spanien und den Niederlanden, und mit dem FC Barcelona gewann Eidur Gudjohnsen die Champions League.

Wer noch?

Die Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Wer kommt dir noch in den Sinn, der in diese Aufzählung passt? Ab damit in die Kommentare!