Nach Mega-Comeback in Game 7: Dodgers gewinnen erneut World-Series-Titel

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto, bottom right, lifts the World Series MVP trophy as the Dodgers celebrate after defeating the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball&#039;s World Series ...
Die Dodgers schafften mit der Titelverteidigung Historisches.Bild: keystone

Nach Mega-Comeback in Game 7: Dodgers gewinnen erneut World-Series-Titel

Die Los Angeles Dodgers gewannen in der Major League Baseball (MLB) eine dramatische Finalserie gegen die Toronto Blue Jays. Als erstes Team seit 25 Jahren schafften sie die erfolgreiche Titelverteidigung.
02.11.2025, 09:0602.11.2025, 09:06

Die Baseball-Profis aus Kalifornien entschieden das siebte und letzte Spiel im Playoff-Final auswärts bei den Toronto Blue Jays mit 5:4 zu ihren Gunsten. Die Partie verlief dramatisch. Will Smith schlug im elften Inning den entscheidenden Homerun. Zuvor hatte Miguel Rojas erst im neunten und letzten regulären Inning für die Dodgers ausgeglichen, die den Grossteil der Partie und auch der Finalserie im Hintertreffen lagen.

Zum wertvollsten Spieler der Finalserie wurde der japanische Pitcher Yoshinobu Yamamoto gekürt, der alle seine drei Final-Einsätze gewann und auch den Sieg in Spiel sieben sicherte, indem er nach seiner Einwechslung keinen Punkt der Blue Jays mehr zuliess.

Die Dodgers gewannen nach 2020 und 2024 den dritten Titel in sechs Jahren. Zuletzt war im Jahr 2000 den New York Yankees die erfolgreiche Titelverteidigung in der MLB gelungen. Die Blue Jays, das einzige kanadische Team der Liga, müssen dagegen weiter auf den ersten Meisterschafts-Triumph seit 1993 warten. (sda/dpa)

