EM 2020: Welche Elf würdest du fürs Schweizer Startspiel aufstellen?



Bild: keystone

User Unser

Jetzt bist du Naticoach – welche Startelf schickst du ins erste EM-Spiel gegen Wales?

Stell dir vor, du wärst Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt sag uns, welche Startelf du zum EM-Auftakt gegen Wales auf den Platz schicken würdest.

Die Europameisterschaft steht kurz bevor und die Schweiz ist plötzlich wieder ein einig Volk von Nationaltrainer:innen. Dem wollen wir natürlich Rechnung tragen und fragen dich: In Vladimir Petkovics Schuhen, wen würdest du für das Startspiel an der EM gegen Wales aufstellen?

Das Schweizer EM-Kader Torhüter (3): Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier).



Verteidiger (10): Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Girondins Bordeaux), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (FC Zürich), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Basel).



Mittelfeld und Sturm (13): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt).



Bevor wir aber zu deinen Vorschlägen kommen, wollen wir dir zuerst unsere eigenen Ideen präsentieren – vielleicht wirst du davon noch inspiriert.

Sandro Zappella

Bild: createformation.com

Mal vorneweg: Ich stelle riskant auf, die Nati soll ja den Titel holen und nicht im Achtelfinale gegen ein Team wie Schweden ausscheiden. Deshalb haue ich in der Offensive alles rein, was wir zu bieten haben. Seferovic, Gavranovic und Embolo dahinter. Über die Aussen entscheide ich mich für Zuber und Widmer, die haben mich zuletzt in den Testspielen überzeugt. Xhaka, Freuler und die drei Innenverteidiger sind gesetzt, daran gibt es nichts zu rütteln.



Ralf Meile

Bild: createformation.com

Vladimir Petkovics Startelf stellt sich mehr oder weniger von selbst auf. Für mich ist Ricardo Rodriguez ein Fragezeichen: Er ist in der Nati bewährt, hat aber kaum Spielpraxis. Das gleiche gilt für Steven Zuber. Deshalb gibt links das Tempo den Ausschlag für Ruben Vargas.

Adrian Bürgler

Bild: creatformation.com

Zuletzt ist Vladimir Petkovic mit der Dreierkette in der Verteidigung immer gut gefahren, also werde ich das auch tun. Steven Zuber und Silvan Widmer können auf den Aussenbahnen in beide Richtungen gut arbeiten.



Im Mittelfeld muss Remo Freuler vor dem formschwachen Denis Zakaria den Vorzug erhalten. Vorne ist Haris Seferovic nach seiner starken Saison logischerweise gesetzt und kann auf die Kreativität von Xherdan Shaqiri und Ruben Vargas zählen.

Niklas Helbling

Bild: creaformation.com

«Bei der Formation rede ich Petkovic nicht rein, da halte ich mich an das 3-4-1-2. Die Dreierkette steht: Akanji und Elvedi waren in der Bundesliga bei ihren Teams gesetzt, Schär ist ein gestandener Natispieler. Xhaka ist der unumstrittene Leader, Freuler sollte für eine starke Saison bei Bergamo belohnt werden. Die Aussen sind wohl die umstrittensten Positionen. Ich würde Mbabu gegen die flinken Waliser Flügel wie Gareth Bale und Daniel James aufgrund seiner Schnelligkeit bevorzugen. Zuber bringt hingegen eine Kämpfermentalität, die leider vielen anderen etwas abgeht. In der Offensive gefällt mir die Mischung aus Shaqiris Kreativität, Embolos Geschwindigkeit und Seferovics Durchsetzungsstärke. So stünden unsere Chancen auf drei Punkte gegen den ersten Gruppengegner in meinen Augen sehr gut.»

Ralph Steiner

Bild: createformation.com

Solide Viererkette, wie man das früher gemacht hat. Mit dem modernen 3-5-2-Aussenverteidiger-sind-auch-Flügel-Ramsch konnte ich sowieso noch nie was anfangen. Dazu geballte Offensivpower. Alle ausser Rodriguez und Shaqiri unbestrittene Stammspieler, die beiden Genannten profitieren davon, dass sie in der Nati fast immer überzeugten. Bleibt Akanji konzentriert, fräst Xhaka keinen um, ist Shaqiri im Kopf bereit und ballern Gavranovic und Seferovic so weiter wie im Club, winkt mindestens der Viertelfinal.

Wer hat die beste Aufstellung? Sandro Zappella Ralf Meile Adrian Bürgler Niklas Helbling Ralph Steiner

Und jetzt du!

Wie sähe deine Aufstellung für das EM-Startspiel gegen Wales aus? Schreibe es uns in die Kommentare oder stell dir hier deine Startelf zusammen und poste dann direkt das Bild in die Kommentarspalte.

