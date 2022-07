Wout van Aert überquert die Ziellinie in Lausanne zuerst. Bild: keystone

Die Tour de France ist in der Schweiz angekommen – van Aert gewinnt in Lausanne

Wout van Aert feiert den zweiten Etappensieg in der diesjährigen Tour de France. Der 27-jährige Belgier gewinnt die 8. Etappe über 186,5 km von Dole nach Lausanne im Sprint vor dem Australier Michael Matthews und dem slowenischen Gesamtleader Tadej Pogacar.

Kurz nach dem Start setzte sich eine dreiköpfige Fluchtgruppe mit dem Italiener Mattia Cattaneo, dem Belgier Frederik Frison und dem Briten Fred Wright ab. Der Schweizer Stefan Küng versuchte in die Fluchtgruppe zu kommen, was jedoch nicht klappte. Als Erster aus dem Führungstrio musste gut 61 km vor dem Ziel Frison abreissen lassen, 53 km später war es auch um Cattaneo geschehen. Wright hielt bis 3,3 km vor dem Ziel durch, dann wurde auch er vom Feld eingeholt.

Im Sprint vor dem Stadion Pontaise – die letzten fünf Kilometer durch die Stadt Lausanne waren ansteigend – war Wout van Aert eine Klasse für sich. Damit baute er seine Führung in der Punktewertung aus. Insgesamt war es für ihn der achte Sieg an einer Tour de France. Derweil verpasste Pogacar den dritten Sieg in Serie.

Die Tour gastierte zum ersten Mal seit 2016 in der Schweiz, damals gewann in Bern Peter Sagan. Lausanne war letztmals im Jahr 2000 Gastgeber einer Etappe der Frankreich-Rundfahrt.

Auch am Sonntag fährt die Tour de France durch die Schweiz. Von Aigle aus, dem Sitz des Radsport-Weltverbandes UCI, haben die Profis einen Rundkurs unter anderem über den Col des Mosses und den Col de la Croix zu bewältigen. Kurz vor dem Ziel nach 193 km in Châtel les Portes du Soleil kehren die Fahrer bei Morgins im Wallis nach Frankreich zurück (abu/sda)