Messi mit Tor-Jubiläum + Bayern schlägt Union + Barça blamiert sich + ManUnited holt Cup

Das Duell zwischen dem vor dem Spieltag Erst- und dem Drittplatzierten wurde nicht die erhofft spannende Partie zweier Spitzenmannschaften. Zu stark präsentierten sich die Bayern schon in der ersten Halbzeit. Eine gute halbe Stunde hielt die Gegenwehr von Union Berlin in der Defensive. Eric Maxim Choupo-Moting traf in der 31. Minute per Kopf zum 1:0 – es war nicht die erste gute Chance des Gastgebers. Bis zur Pause trafen auch noch Kingsley Coman und Jamal Musiala. Wirklich gefährlich wurde es für die Bayern auch in der 2. Halbzeit nie und so verweist der Rekordmeister Borussia Dortmund, das am Samstag in Hoffenheim gewonnen hatte, wieder auf Platz 2.