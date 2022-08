120 Meter – Franzose stellt neuen Weltrekord im Freitauchen auf

Video: watson/Fabian Welsch

120 Meter mit einem Atemzug – Franzose bricht Weltrekord im Freitauchen

Der französische Taucher Arnaud Jerald hat am 9. August einen neuen Weltrekord im Freitauchen aufgestellt. Der Sportler nahm am Wettkampf «Vertical Blue» auf den Bahamas teil. Bereits am 7. August hat Jerald einen neuen Rekord im Freitauchen mit 119 Metern aufgestellt, nur um diesen dann zwei Tage später selbst wieder zu brechen. Der Rekord liegt nun bei 120 Metern.



Freitauchen beziehungsweise Apnoetauchen bedeutet, dass die Taucherin oder der Taucher ohne Sauerstoffflasche abtauchen muss. Die einzige Luft ist der Atemzug kurz vor dem Abtauchen. Der Aufenthalt unter Wasser kann über drei Minuten dauern. (fwe)

