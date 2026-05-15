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Eishockey-WM 2026: Das sagt die Schweizer Nationalmannschaft

Video: watson/Elena Maria Müller

«Ziehe alles erst links an» – vier Fragen an die Nati zum WM-Auftakt

Teure Zahnarztrechnungen, Heated Rivalry und Rituale vor jedem Spiel. Sven Andrighetto, Timo Meier, Pius Suter und Co. beantworten uns vor dem Start der Heim-WM die wirklich wichtigen Fragen.
15.05.2026, 11:5515.05.2026, 11:55
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Wäre Timo Meier nicht Eishockeyprofi geworden, hätte er es wohl im Fussball versucht. «Beim FC St.Gallen, oder?», meint Pius Suter. Dieser bezeichnet sich übrigens als vollkommen talentlos in Musik und Kunst. Gut also, hat es mit dem Profisport geklappt.

Heated Rivalry? «Davos vs. Rapperswil», findet Dominik Egli.

Was wir mit Sicherheit wissen: Calvin Thürkauf hat die teuerste Zahnarztrechnung und alle Spieler haben so ihre ganz spezifischen Rituale vor dem Spiel. Wie viel Glück diese bringen, sehen wir beim Auftakt gegen die USA um 20.20 Uhr.

Video: watson/Elena Maria Müller

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