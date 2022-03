Slalom von Are

Michelle Gisin wird in Are hinter Katharina Liensberger und Mina Fürst Holtmann Dritte. Bild: keystone

Michelle Gisin wird im Slalom von Are Dritte – Katharina Liensberger gewinnt

Michelle Gisin steht zum zweiten Mal in diesem Winter auf dem Slalom-Podest. Die Obwaldnerin fuhr in Are im 2. Lauf von Position 6 auf den 3. Platz. Der Sieg ging an Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich. Die Norwegerin Mina Fürst Holtmann wurde Zweite.

Gisins Fahrt auf das Podest. Video: SRF

Die Westschweizerin Mélanie Meillard machte im zweiten Durchgang dank Laufbestzeit einen Sprung von Rang 26 auf den 8. Platz und realisierte ihr bestes Weltcup-Resultat seit mehr als vier Jahren.

Meillards starker Auftritt im zweiten Durchgang. Video: SRF

Die beiden Slalom-Dominatorinnen der Saison, Olympiasiegerin Petra Vlhova und Gesamtweltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin, fielen im 2. Lauf zurück auf die Ränge 4 beziehungsweise 9. Die Deutsche Lena Dürr, die Halbzeit-Führende, wurde Fünfte. (bal/sda)