«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»

«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»

13.10.2025, 10:05

Frage von Ennio:

Hallo Zusammen!

Ich habe eine etwas peinliche Frage, dennoch möchte ich aber eure ehrlichen Antworten hören... Also, Folgendes: Ich, Berufsschullehrer, Ende 20, habe mich in eine Schülerin verliebt. Und um eines von Anfang an gleich klarzustellen: Sie ist kaum jünger als ich. Dazu kommt, dass sie eindeutig mit mir flirtet. Und das ist eigentlich sogar noch untertrieben, wenn ich ehrlich bin!

Und ja, klar, mir ist bewusst, dass wir in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, mir ist bewusst, dass ich meinen Job verlieren könnte und schwere berufliche Konsequenzen erleiden kann. Im Falle einer... naja, ihr wisst schon.

Ich weiss auch, dass ich (beziehungsweise wir) noch etwa 2 Jahre warten müssen, sollte sich tatsächlich etwas ergeben.

Die Frage ist, ist das dann moralisch vertretbar? Und wenn ja, wie halte ich das Ganze noch mehr als ein Jahr aus? Habt ihr Tipps, was ich tun soll? Was ich auf keinen Fall tun soll? Vielen Dank!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

