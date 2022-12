Suter gewinnt den Super-G von Lake Louise – auch Flury und Gisin stark

Corinne Suter steht auch im dritten Speed-Rennen der Saison auf dem Podest. Nach den Rängen 2 und 3 in den Abfahrten gewinnt die Schwyzerin in Lake Louise am Sonntag den abschliessenden Super-G.

Für Suter war es im 146. Weltcup-Rennen der Karriere der fünfte Sieg, der zweite im Super-G nach demjenigen im Februar 2020 in Garmisch-Partenkirchen.

Die 28-Jährige, die in dieser Disziplin 2021 WM-Silber und 2019 WM-Bronze gewann, triumphierte auf der Strecke im Banff National Park mit höchst geringer Marge vor Cornelia Hütter. Die Österreicherin war am Freitag – ebenfalls nur zwei Hundertstel hinter Suter – Abfahrts-Dritte geworden. Am Samstag hatte Hütter dann wegen eines Migräne-Anfalls auf den Start zur zweiten Abfahrt verzichten müssen.

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

Corinne Suter mit technischen Fortschritten

«Ja, heute bin ich die, die das Hundertstel-Glück auf ihrer Seite hat», freute sich Corinne Suter, nachdem sie noch am Freitag in der ersten Abfahrt in Lake Louise gegenüber Sofia Goggia den Sieg nur um vier Hundertstel verpasst hatte. Der Super-G sei ihr sehr langsam vorgekommen, das Gefühl sei dementsprechend «nicht extrem gut» gewesen, sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin im SRF-Interview.

Den Sieg führte sie auf ihre Fortschritte im technischen Bereich zurück. «Schon in der Abfahrt bin ich in dem Teil, in welchem ich zuvor immer viel Zeit verloren hatte, am besten gefahren. Das ist sehr positiv und nehme ich in die nächsten Rennen mit», so Corinne Suter, die in diesem Winter nach Lara Gut-Behrami (Riesenslalom Killington) und Wendy Holdener (Slalom Killington) bereits die dritte siegreiche Schweizerin ist.

Die letzte Schweizer Super-G-Siegerin in Lake Louise vor Suter war die Tessinerin Gut-Behrami, die auf dieser Piste gleich dreimal gewann (2013, 2014, 2016). 2007 gewann zudem die Bernerin Martina Schild.

Hütter lässt Suter zittern. Video: SRF

Flury als Zehnte zweitbeste Schweizerin

Das Podest komplettierte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,16 Sekunden zurück). Hingegen Sofia Goggia verpasste nach den zwei Abfahrtssiegen an den Vortagen das neuerliche Triple in Lake Louise. Die Italienerin verlor in der oberen Streckenhälfte viel Zeit und klassierte sich letztlich mit 0,36 Sekunden Rückstand auf Suter im 5. Rang.

Jasmine Flury war als Zehnte zweitbeste Schweizerin, unmittelbar vor Michelle Gisin (11.). Für Lara Gut-Behrami setzte es im ersten Super-G des Winters eine Enttäuschung ab. Die Super-G-Weltmeisterin von 2021, in den Abfahrten in Lake Louise zuvor nur 18. und 13. geworden, verpasste die Einfahrt in den Steilhang und als Folge dessen ein Tor. Im Vorjahr hatte sich Gut-Behrami im Super-G in Lake Louise einzig von Sofia Goggia bezwungen gesehen. (abu/sda)