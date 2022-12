Ski-Weltcup: Der Riesenslalom von Alta Badia live und im Stream

Marco Odermatt gelang die Umstellung auf den Riesenslalom-Ski nicht perfekt. Bild: keystone

Sogar Odermatt für einmal zurückgebunden – Kranjec dominiert im 1. Lauf

Marco Odermatt liegt nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Alta Badia als Neunter ungewohnt weit zurück. Überlegen in Führung ist der Slowene Zan Kranjec.

1,42 Sekunden verlor Odermatt auf der Piste Gran Risa, die mit dem Chuenisbärgli in Adelboden zu den schwierigsten Hängen im Weltcup gehört, auf die Spitze. Der Nidwaldner, an den Tagen zuvor in Val Gardena Abfahrts-Zweiter und -Siebter, bekundete sichtlich Mühe mit der Umstellung von der Abfahrt auf den Riesenslalom. Umso mehr der Lauf in Alta Badia extrem eng gesetzt war.

Weitaus am besten meisterte Zan Kranjec die Herausforderung. Der Olympia-Zweite von Peking führt zur Halbzeit mit 0,60 Sekunden Vorsprung vor Henrik Kristoffersen. Dritter ist dessen norwegischer Teamkollege Lucas Braathen (0,73 zurück).

Bester Schweizer nach halbem Pensum ist mit 1,29 Sekunden Rückstand Loïc Meillard (6.). Zwei Hundertstel mehr auf Kranjec verlor Justin Murisier (8.). Mit Gino Caviezel (13.) und Livio Simonet (30.) schafften es zwei weitere Schweizer in die Top 30. Hingegen Thomas Tumler (31.) und Fadri Janutin (32.) verpassten die Teilnahme am Finaldurchgang (Start 13.30 Uhr) um wenige Hundertstel. (abu/sda)