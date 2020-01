Sport

Ski alpin: Ramon Zenhäusern beim Sieg von Clement Noel in Zagreb Zweiter



7 Hundertstel fehlen zum Sieg – Zenhäusern starker Zweiter in Zagreb

Skirennfahrer Ramon Zenhäusern feiert seinen ersten Podestplatz in diesem Winter. Beim Slalom in Zagreb wird er Zweiter.

Zenhäusern trat als Halbzeitführender zur Entscheidung an. Nach einem erneut starken Auftritt musste er sich einzig um sieben Hundertstel dem Franzosen Clément Noël geschlagen geben. Dritter wurde der Italiener Alex Vinatzer, für ihn ist es der erste Podestplatz seiner Karriere.

Die anderen Schweizer enttäuschten. Weltcup-Punkte gab es bloss noch für Tanguy Nef und für Daniel Yule, sie klassierten sich auf den Rängen 24 und 27.

Hochspannung vor der Entscheidung

Zenhäusern hatte nach einem ersten Lauf schon einmal geführt. Vor einem knappen Jahr in Kitzbühel war er am Ende Sechster geworden. Die Ausgangslage nach dem ersten Lauf, nach dem die ersten sieben Fahrer innerhalb einer halben Sekunde lagen, hatte Hochspannung versprochen. Und es wurde in der Tat spannend. Zenhäusern hatte die letzte Zwischenzeitnahme noch mit drei Hundertsteln Vorsprung auf Clément passiert, musste sich dann aber hauchdünn geschlagen geben und verpasste so seinen vierten Weltcup-Sieg. Es wäre der zweite in einem Slalom nach seinem Triumph im vergangenen März in Kranjska Gora gewesen.

So feierte Clément seinerseits den vierten Sieg im Weltcup, den ersten in diesem Winter. Der junge Franzose, der in der letzten Saison die Klassiker in Wengen und Kitzbühel gewonnen und auch das Saisonfinale in Soldeu in Andorra für sich entschieden hatte, ist der erste Fahrer, der sich in diesem Winter zum zweiten Mal im Slalom einen Podestplatz sicherte. (ram/sda)

