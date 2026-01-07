wechselnd bewölkt-4°
Ski Alpin: Der Slalom von Madonna live im Stream und Ticker

SRF 2 - HD - Live

Hallberg führt in Madonna vor Nef – Meillard mit einem schwachen ersten Lauf

Beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio deutet sich erneut eine Sensation an. In Führung liegt der Finne Eduard Hallberg, Zweiter ist der Schweizer Tanguy Nef.
07.01.2026, 17:0007.01.2026, 19:31

Der mit der Nummer 21 gestartete Hallberg zeigte vor allem im Steilhang und im Schlussabschnitt eine unwiderstehliche Fahrt. Dank dieser Leistung übernahm der 22-Jährige, der bereits beim ersten Slalom der Saison in Levi mit Rang 3 überrascht hatte, mit 16 Hundertstel Vorsprung auf Nef die Spitze.

Der 1. Lauf von Tanguy Nef.Video: SRF

Nef erarbeitete sich derweil eine gute Ausgangslage, um erstmals in seiner Karriere auf das Podest zu fahren. Das bisherige Bestresultat des 29-jährigen Genfers ist ein 4. Platz, den er im vergangenen Jahr in Wengen erreicht hatte.

Allerdings ist die Ausgangslage für den 2. Lauf völlig offen: Die Top 10 des 1. Laufs liegen innerhalb von 63 Hundertstel. Zu ihnen zählt auch der letztjährige Sensationssieger Albert Popov, der zeitgleich mit Linus Strasser den 7. Platz belegt. Direkt hinter Nef lauern Clément Noël sowie ein norwegisches Trio mit Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Atle Lie McGrath.

Allerdings ist die Ausgangslage für den 2. Lauf völlig offen: Die besten acht Fahrer des 1. Laufs liegen innerhalb von 41 Hundertstel. Zu ihnen zählt auch der letztjährige Sensationssieger Albert Popov, der zeitgleich mit Linus Strasser den 7. Platz belegt. Direkt hinter Nef lauern Clément Noël sowie ein norwegisches Trio mit Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Atle Lie McGrath.

Das sagt Nef nach dem ersten Durchgang.Video: SRF

Der letztjährige Zweite, Loïc Meillard, hatte etwas mehr Mühe. Zwar büsste er lediglich 87 Hundertstel auf Hallberg ein, was jedoch nur für Rang 18 reichte. Damit ist sein erhoffter Podest-Hattrick nach Val d’Isère (2.) und Alta Badia (3.) in weite Ferne gerückt. Daniel Yule war lange gut unterwegs, ehe ihm kurz vor dem Flachstück ein Fehler unterlief, der ihn zurückwarf. Er schaffte es als 21. in den 2. Lauf, der um 21.00 Uhr von Marc Rochat eröffnet wird.

Ausserhalb der Top 30 klassierten sich Luca Aerni (32.) und Sandro Simonet (43.). Ramon Zenhäusern und Matthias Iten schieden aus. (riz/sda)

    Auf Facebook teilenAuf X teilen
