Melanie Hasler und Nadja Pasternack in St. Moritz. Bild: keystone

Olympia kann kommen! Hasler wird auch im Zweierbob Europameisterin

Melanie Hasler zeigt am Sonntag im Eiskanal in St. Moritz erneut, was sie kann. Gemeinsam mit Anschieberin Nadja Pasternack sichert sie sich den Europameister-Titel im Zweierbob.

Nur 24 Stunden nachdem sich Melanie Hasler zur Europameisterin im Monobob gekürt hatte, doppelte die Aargauerin im Zweierbob nach. Im Weltcuprennen in St. Moritz, in dem auch die EM-Medaillen vergeben wurden, fuhr die 27-Jährige auf den 2. Platz.

Die Fahrt zum EM-Gold. Video: SRF

Gemeinsam mit Anschieberin Nadja Pasternack liess Hasler die beiden Deutschen Duos Laura Nolte/Leonie Kluwig und Kim Kalicki/Talea Prepens hinter sich und war beste Europäerin. Zwei Hundertstel trennten Hasler schliesslich von Nolte und bescherten ihr den zweiten Triumph innert 24 Stunden.

Nach Silber 2023 und Bronze 2024 ist dieses EM-Gold bereits die dritte Medaille im Zweierbob, die fünfte insgesamt.

Annen/Kora auf Rang 6

Gewonnen wurde das Weltcuprennen von der US-Amerikanerin Kaillie Humphries und Anschieberin Lolo Jones, der mittlerweile 43 Jahre alten, ehemaligen Weltklasse-Hürdensprinterin. Um lediglich einen Hundertstel distanzierten die Amerikanerinnen Hasler/Pasternack.

Ebenfalls in die Top Ten fuhren Debora Annen und Salomé Kora. Das Duo belegt auf der Weltcup-Rangliste den 7., in der EM-Wertung den 6. Platz. Für Inola Blatty reichte es, wie schon am Vortag im Monobob, nicht in die ersten zehn der Weltcup-Wertung. Sie belegt mit Anschieberin Muswama Kambundji den 12. Platz, der in der EM-Wertung Rang Nummer 9 bedeutet. (ram/sda)