Die Nashville Predators kehrt zum Siegen zurück. Bild: keystone

Nashville rückt wieder etwas näher an die Playoffs – auch dank Josi-Assist

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Winnipeg – Nashville 3:4nP

Nino Niederreiter (WPG) verletzt

Roman Josi (NSH), 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 27:36 TOI



Die Nashville Predators rücken in der NHL wieder näher an die Playoff-Plätze heran. Das Team mit Roman Josi bezwingt mit den Winnipeg Jets einen Mitkonkurrenten 4:3 nach Penaltyschiessen.

Nach zwei Niederlagen kehrten die Predators zum Erfolg zurück – gegen einen Kontrahenten, der sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Teilnahme an der K.o.-Phase der Meisterschaft machen darf und der die ersten zwei Duelle dieser Regular Season für sich entschieden hatte.

In der Rangliste der Western Conference liegen die Predators nunmehr zwei Punkte hinter einem Playoff-Rang zurück, die Jets vier Punkte. Beide Mannschaften haben noch 15 Spiele zu absolvieren.

Wenig fehlte, und die Predators hätten sich die Verlängerung beziehungsweise das Penaltyschiessen ersparen können. 61 Sekunden vor Schluss lagen sie 3:2 voran, ehe der Kanadier Jonathan Toews für die weiterhin ohne den verletzten Nino Niederreiter spielenden Jets ausglich. Captain Josi war im ersten Drittel beim 1:0 des Finnen Erik Haula im Powerplay einer der Vorbereiter. Im Penaltyschiessen traf als Einziger Toews' Landsmann Ryan O'Reilly.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

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Seattle – Tampa Bay 2:6

Janis Moser, 19:11 TOI

Auf gutem Weg Richtung Playoffs befinden sich die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser. Die Equipe aus Florida liegt nach dem 6:2 bei den Seattle Kraken im Klassement der Eastern Conference weiterhin auf Platz 3. Überragend aufseiten der Lightning waren der Russe Nikita Kucherov mit drei Treffern und zwei entscheidenden Zuspielen und der Kanadier Brendon Hagel mit einem Tor und drei Assists.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas – Buffalo 0:2

Akira Schmid Ersatz

Akira Schmid musste von der Bank aus zuschauen, wie seine Vegas Golden Knights zuhause gegen die Buffalo Sabres mit 0:2 verloren. Das entscheidende Tor schoss Josh Doan bereits in der 19. Minute. Josh Norris sorgte mit dem 2:0 ins leere Tor für die Entscheidung. Dank dieser zwei Punkte übernimmt Buffalo damit die Führung in der Eastern Conference.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Edmonton – San Jose 5:3

Philipp Kurashev überzählig

Ebenfalls nur Zuschauer war an diesem Abend Philipp Kurashev. Der Berner Stürmer sah die 3:5-Niederlage seiner San Jose Sharks von der Tribüne aus. Damit verpassen es die Sharks, mit einem Punktgewinn wieder auf einen Playoff-Platz vorzurücken. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL