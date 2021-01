Gisin als Zweite erneut auf dem Podest – auch Gut-Behrami und Holdener top

Sport

Gisin als Zweite erneut auf Podest – auch Gut-Behrami und Holdener top



Riesenslalom in Kranjska Gora 1. Marta Bassino ITA

2. Michelle Gisin +0,66

3. Meta Hrovat SLO +0,73 4. Lara Gut-Behrami +1,14

8. Wendy Holdener +2,14

29. Simone Wild +9,31​

Auch der zweite Riesenslalom in Kranjska Gora wird eine Beute von Marta Bassino. Die Italienerin, die nun vier von fünf Saisonrennen in dieser Disziplin gewonnen hat, siegte vor Michelle Gisin.

Die Engelbergerin, tags zuvor als Dritte erstmals im Riesenslalom auf dem Podest, büsste 0,66 Sekunden auf Dominatorin Bassino ein. Dritte wurde die Slowenin Meta Hrovat.

Video: SRF

Neben Gisin gab es für zwei weitere Schweizerinnen Saison-Bestklassierungen im Riesenslalom. Lara Gut-Behrami, zuvor schon in allen vier Riesenslaloms des Winters in den Top 10, wurde mit 1,14 Sekunden Rückstand Vierte. Wendy Holdener zeigte die erhoffte Reaktion auf das Ausscheiden am Vortag und wurde Achte.

Video: SRF

Video: SRF

Der Traum von der grossen Kugel

Simone Wild war am Sonntag als 29. die vierte Schweizerin in den Punkten. Sie büsste beinahe zehn Sekunden auf Siegerin Bassino ein.

Gisin machte im Gesamtweltcup Terrain gut. Als Zweitplatzierte liegt sie noch 60 Punkte hinter der Führenden Slowakin Petra Vlhova zurück. Gut-Behrami belegt Rang 6, Corinne Suter Platz 9 und Holdener ist Zehnte. Auch im Riesenslalom-Weltcup ist Gisin hinter Dominatorin Bassino Zweite. (ram/sda)

