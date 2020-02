Sport

Super-G der Männer in Saalbach 1. Aleksander Kilde (NOR) 58,30

2. Mauro Caviezel (SUI) +0,15

3. Thomas Dressen (GER) +0,31 ...

12. Marco Odermatt (SUI) +1,04

17. Gilles Roulin (SUi) +1,26

20. Stefan Rogentin (SUI) +1,38

26. Carlo Janka (SUI) +1,88

Out: Beat Feuz (SUI), Niels Hintermann (SUI), Matthias Mayer (AUT).

Caviezel fährt in Saalbach aufs Podest – Kilde gewinnt – Feuz scheidet aus

Mauro Caviezel sichert sich in Saalbach-Hinterglemm auch im Super-G einen Podestplatz. Der Bündner, tags zuvor in der Abfahrt Dritter, wird hinter dem Norweger Aleksander Kilde Zweiter.

Caviezel büsste in dem mit gut zwei Stunden Verspätung und auf einer verkürzten Strecke ausgetragenen Rennen 15 Hundertstel auf Kilde ein. Caviezel bestätigte mit seinem zweiten Podestplatz im Super-G in diesem Winter nach dem 3. Rang beim Auftakt in Lake Louise ein weiteres Mal seine Konstanz auf hohem Niveau. In Beaver Creek, Colorado, war er Fünfter, in Val Gardena und in Kitzbühel Vierter geworden.

«Das Gefühl auf der Piste war nicht gut. Die Verhältnisse waren schwierig. Ich hatte etwas Glück beim einen Sprung. Es war sicher keine ideale Fahrt, aber auch die anderen kommen nicht sauber durch. Mit der Platzierung bin ich natürlich sehr zufrieden.»

Vielstarter Kilde, der mit Ausnahme der Slaloms alle Rennen bestreitet, übernahm nach seinem ersten Saisonsieg die Führung sowohl im Disziplinen- als auch im Gesamtweltcup. Dritter in Saalbach-Hinterglemm wurde der Deutsche Thomas Dressen, der Sieger der Abfahrt vom Donnerstag.

Schweiz vs Österreich in der Nationenwertung: Differenz im Nationenweltcup

Infogram

Die restlichen Schweizer vermochten mit Mauro Caviezel nicht mitzuhalten. Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Marco Odermatt als Zwölfter. Beat Feuz und Niels Hintermann schieden wie der in der Super-G-Wertung bisher führende Österreicher Matthias Mayer aus. (abu/sda)

«Manchmal ist es weich und dann noch viel weicher. Wenn ich etwas nicht beherrsche, dann sind es diese Verhältnisse. Ich versuchte anzugreifen, aber dann war ich zu weit draussen und wusste schon, dass das nichts wird heute. Ich bin glücklich, dass ich gesund im Ziel angekommen bin.»

