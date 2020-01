Sport

Wintersport

Slalom in Wengen: Vier Schweizer schaffen es in die Top Ten



Weltcup-Slalom in Wengen 1. Clément Noël (FRA)

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,40

3. Alexander Choroschilow (RUS) +0,83 5. Daniel Yule +0,90

5. Ramon Zenhäusern +0,90

8. Tanguy Nef +1,05

10. Loic Meillard +1,32

24. Reto Schmidiger +2,58

25. Sandro Simonet +2,67​

Bild: AP

Vier Schweizer in den Top Ten – nur die Krönung fehlt heute leider

Der Franzose Clément Noël hat wie im Vorjahr den Weltcup-Slalom von Wengen gewonnen. Die Schweizer zeigten eine starke Teamleistung und verpassten das Podest am Lauberhorn nur knapp.

Der Franzose Clément Noël siegte mit einer Reserve von vier Zehnteln und mehr vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem Russen Alexander Choroschilow. Ramon Zenhäusern und Daniel Yule teilten sich Platz 5. Lediglich sieben Hundertstel fehlten den beiden zum Sprung aufs Treppchen. Tanguy Nef wurde Achter, Loïc Meillard Zehnter.

Das Warten auf das erste Schweizer Slalom-Podest am Lauberhorn seit Mike von Grünigen 1999 geht damit weiter. «Ich komme dem Podest näher, letzte Woche am Chuenisbärgli fehlten noch acht Hundertstel …», sagte Ramon Zenhäusern im SRF-Interview. Einen besonderen Druck habe er wegen der langen Schweizer Durststrecke nicht verspürt. «Ich werte es im Gegenteil positiv, wenn alle so hinter dir stehen.»

«Nicht einmal Hirscher hat jeden Slalom gewonnen»

Yule, der Sieger der letzten beiden Slaloms in Madonna di Campiglio und Adelboden, zog einen schlechten ersten Lauf ein. Im zweiten Durchgang verbesserte er sich noch von Rang 12 auf Platz 5.

Video: SRF

«Ich werde das Positive behalten», sagte er vor dem Slalom von Kitzbühel am kommenden Sonntag. «Klar nervt es, einige Hundertstel hinter dem Podest zu sein. Manchmal bist du vorne, manchmal bist du hinten. Nicht einmal Marcel Hirscher hat es geschafft, jedes Rennen zu gewinnen.» (ram)

Das war der Liveticker:

Abonniere unseren Newsletter