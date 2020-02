Sport

Wintersport

Ski: Lara Gut-Behrami und Corinne Suter mit Doppelsieg in Crans-Montana



Bild: AP

Gut-Behrami und Suter feiern Doppelsieg in Crans-Montana! Auch Hählen in den Top-10

Lara Gut-Behrami kehrt beim Heimweltcup in Crans-Montana zum Siegen zurück. Die Tessinerin gewinnt in der Abfahrt überlegen vor ihrer Landsfrau Corinne Suter und der Österreicherin Stephanie Venier.

«Erlösung würde ich nicht sagen. Ich war einfach extrem zufrieden. Das 1 zu sehen, ist eine Bestätigung, dass es vorwärts geht. Es war überhaupt keine perfekte Fahrt, aber ich konnte von oben bis unten die Ski gehen lassen. Das Vertrauen ist wieder da, ich getraue mich wieder mehr in der Hocke zu fahren. Das sind die kleine Dinge, die den Unterschied ausmachen.»

Für Gut-Behrami war es der 25. Weltcup-Triumph, der achte in der Abfahrt und der erste seit über zwei Jahren. Zuletzt stand die 28-Jährige am 21. Januar 2018 beim Super-G in Cortina d'Ampezzo zuoberst auf dem Podest. In der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten im Walliser Skiort gelang ihr eine perfekte Fahrt; sie distanzierte die Konkurrenz um acht Zehntel und mehr.

«Ich bin sehr erleichtert, dass ich es runtergebracht habe. Ich war viel nervöser als sonst. Ein Heimrennen ist etwas Spezielles. Ich habe mich gestern auch etwas ablenken lassen von Medienterminen. Der Fokus muss beim Skifahren bleiben.»

Dahinter sorgte Corinne Suter im ersten von drei Rennen im Walliser Skiort für einen Schweizer Doppelsieg. Die Schwyzerin baute dank ihrem fünften Podestplatz in diesem Winter die Führung im Abfahrts-Weltcup bei zwei ausstehenden Rennen auf 120 Punkte aus. Damit könnte Suter bereits in der zweiten Abfahrt in Crans-Montana am Samstag den Kampf um die kleine Kristallkugel für sich entscheiden. (abu/sda)

