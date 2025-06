Weston McKennie wird für seine Aussagen gegen das italienische Essen kritisiert. Bild: keystone

«Frittieren sogar die Sohlen ihrer Schuhe»: Juve-Star McKennie in Essenszoff verwickelt

Juve-Star Weston McKennie kritisierte vor Kurzem in einem Video das italienische Essen. Nun hat er vom ehemaligen italienischen Nationaltorhüter Emiliano Viviano eine deutliche Antwort erhalten.

«Die italienische Küche hat keine Vielfalt. Immer nur Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch. Deshalb bevorzuge ich amerikanisches Essen»: Mit dieser Aussage schockierte Weston McKennie vor ein paar Tagen das italienische Volk. Im «Talk with US»-Video von Juventus Turin sprachen die beiden US-Amerikaner McKennie und Timothy Weah über das italienische Essen – und dies durchaus kritisch.



In diesem Video kritisierte McKennie das italienische Essen. Video: YouTube/Juventus

McKennie führte etwa weiter aus: «Italienische Produkte sind wirklich gut, aber wenn ich in ein amerikanisches Fastfood-Restaurant gehe und zehn Minuten weiter in ein anderes, sehe ich, dass das Fleisch ganz anders schmeckt. Wenn ich in zwei verschiedenen italienischen Restaurants eine Pesto-Pasta bestelle, bleibt der Geschmack derselbe.»

Dies kam in Italien natürlich gar nicht gut an. In einem Video von tvPlay.it äusserte sich der 6-fache Nationaltorhüter Emiliano Viviano zum Vorfall – und der Italiener redete sich richtig in Rage: «Die USA sind das Land mit dem schlechtesten Essen der Welt. Sie frittieren sogar die Innensohlen ihrer Schuhe.» Viviano zeigte sich richtiggehend genervt über die Aussagen von McKennie. «Wie kann man behaupten, dass es in Italien keine kulinarische Vielfalt gibt? Ich war wirklich genervt von seiner Erklärung.»

Emiliano Viviano verstand die Aussagen von McKennie überhaupt nicht. Bild: www.imago-images.de

Weiter richtete sich der ehemalige Torhüter direkt an den Spieler von Juventus. «McKennie, ihr seid über 200 Millionen Einwohner und esst nur Hamburger», sagte Viviano und führte weiter aus: «Es gibt nicht nur nichts in Amerika, sondern das, was sie haben, haben andere mitgebracht. Ich möchte McKennie sagen, dass er das einzige Argument gefunden hat, um ganz Italien gegen ihn zu vereinen.»

Ob dieses Thema nun gegessen ist, wird sich zeigen. Für McKennie, Weah und das restliche Team von Juventus Turin steht am Donnerstagabend das letzte Gruppenspiel der Klub-WM an, gegen Manchester City geht es um den Gruppensieg. Für welche Nahrung sich McKennie vor dem Spiel entscheiden wird, ist unklar. (riz)