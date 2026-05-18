Johan Eliasch erhält wenig Unterstützung. Bild: keystone

«Für uns nicht wählbar»: Swiss-Ski und Odermatt stellen sich gegen FIS-Präsidenten Eliasch

Am 11. Juni finden beim FIS-Kongress die Präsidentschaftswahlen statt. Der bisherige Präsident Johan Eliasch musste tricksen, um vorgeschlagen zu werden, und wird von den Schweizern scharf kritisiert.

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Der amtierende FIS-Präsident Johan Eliasch kann bei den kommenden Präsidentschaftswahlen gewählt werden, obwohl der britische und der schwedische Skiverband den 64-Jährigen nicht vorgeschlagen haben. Damit sich Eliasch trotzdem zur Wahl stellen kann, liess er sich in Georgien einbürgern und konnte sich so vom georgischen Verband für die Wahl vorschlagen lassen.

Dieser Trick findet Swiss-Ski alles andere als lustig. CEO Diego Züger sagt gegenüber SRF: «Johan Eliasch ist für uns nicht wählbar. Wir wollen keinen Präsidenten, der sich irgendwo auf der Welt eine Staatsbürgerschaft sucht, nur um im Amt zu bleiben.»

Diego Küger ist der aktuelle Swiss-Ski-CEO. Bild: zvg

Mit der Arbeit von Eliasch ist Züger überhaupt nicht zufrieden. Finanziell war die bisher fünfjährige Amtszeit von Eliasch ein Debakel. «Die FIS ist in einem besorgniserregenden Zustand. 80-100 Millionen des Vermögens wurden in den letzten Jahren mehr oder weniger konzeptlos verbraucht», erklärt Züger, der findet, dass jetzt die Handbremse gezogen werden muss.

Auch Marco Odermatt kritisierte im Blick den amtierenden Präsidenten. «Ich habe mir vor ein paar Jahren sehr viel von ihm erhofft. Weil er neu in dieses System gekommen ist, ein bisschen anders denkt und als Unternehmer die Weltwirtschaft sehr gut versteht», erklärt der amtierende Gesamtweltcupsieger, welcher aber feststellen musste, dass Eliasch wohl nicht die richtige Wahl ist. «Auch ich habe von Insidern erfahren, dass sich die FIS bezüglich der Finanzen alles andere als positiv entwickelt hat. Und deshalb bleibt nicht viel anderes übrig, als an der Spitze der FIS einen Wechsel zu machen.»

Marco Odermatt zusammen mit Eliasch. Bild: keystone

Ähnlich klingt es bei Daniel Yule. Der Slalomspezialist sagt zum amtierenden Präsidenten: «Eliasch hat uns seit seinem Amtsantritt 2021 so viel versprochen und nichts gehalten.»

Am 11. Juni werden neben Eliasch auch Alexander Ospelt, Victoria Gosling, Anna Harboe Falkenberg und Dexter Paine kandidieren. Swiss-Ski möchte sich mit anderen Verbänden gemeinsam hinter einen Kandidaten stellen. (riz)