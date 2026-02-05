Leerdam beim Eisschnelllauf-Weltcup vor zwei Wochen in Inzell. Bild: keystone

Weltmeisterin und Verlobte von Jake Paul – Jutta Leerdam spaltet die Niederlande



Sie ist siebenfache Weltmeisterin und tritt in Mailand-Cortina als aussichtsreiche Medaillenanwärterin auf. Doch im Vorfeld der Olympischen Spiele sorgt vor allem das Privatleben von Jutta Leerdam für Furore.

Ralf Meile

Mehr «Sport»

Irgendwie kommt einem das alles sehr bekannt vor: Eine junge, geschminkte Sportlerin mit langen blonden Haaren, die erfolgreich auf Social Media ist und für ihr Auftreten kritisiert wird. Jutta Leerdam mit aktuell 5 Millionen Instagram-Followerinnen und 2 Millionen Tiktok-Followern kann durchaus als eine «Alisha Lehmann auf Kufen» bezeichnet werden.

Die 27-jährige Niederländerin tritt an den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina als Medaillenanwärterin im Eisschnelllauf an. Zuletzt gewann die siebenfache Weltmeisterin auf ihrer Paradedistanz über 1000 m das Weltcuprennen in Inzell. Vor vier Jahren in Peking gewann Leerdam in diesem Rennen die Silbermedaille.

«Man könnte fast meinen, sie sei die einzige»

Mehr als ihre sportlichen Leistungen sind allerdings gerade ihre aussersportlichen Aktivitäten ein Thema. Denn Leerdam reiste nicht mit dem Rest der niederländischen Equipe nach Italien – sondern in einem Privatjet. «Ich finde ihr Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva», lästerte ein 77-jähriger früherer Journalist in einer TV-Sendung. «Ich finde das absolut lächerlich. Als Trainer hätte ich das nicht toleriert.»

Ein anderer Journalist meinte im Talk, dass man derzeit, etwa auf Werbeplakaten, fast nur Jutta Leerdam sehe. «Man könnte fast meinen, sie sei die einzige Vertreterin der Niederlande.» Immerhin: Sie rücke die Sportart auf die internationale Landkarte. Vor vier Jahren in Peking hatten die «Oranje-Schaatsers» im Eisschnelllauf dominiert und sechs der 14 Goldmedaillen gewonnen.

Ein Pin mit Jake Pauls Hund drauf

Extravaganzen wie der Flug im Privatjet gehören zu Leerdam wie ihr Verlobter: Jake Paul. Der amerikanische Influencer wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als er gegen den früheren Schwergewichts-Champ Mike Tyson boxte und diesen in einem fragwürdigen Kampf besiegte.

Das niederländische Olympia-Team hat eigens einen speziellen Pin kreiert. Er zeigt Thor, den Hund ihres Verlobten. «Jake wird das nicht glauben!», sagte Leerdam, nachdem sie den Pin zu Gesicht bekam. Paul wird ihr vor Ort in Mailand die Daumen drücken.

@juttaleerdam Now Thor is with me wherever I go ♬ son original - CAMILO

Glanz und Glamour auf Eis

Bereits am Montag gilt es für Jutta Leerdam erstmals ernst. Dann werden die Medaillen über 1000 m vergeben. Eine Woche später tritt sie auch über 500 m als Podestanwärterin an.

Die dreifache Olympiasiegerin Marianne Timmer erwartet in Mailand «eine einzige grosse Jutta-und-Jake-Show». In einem Podcast sagte sie, die beiden seien darauf bedacht, ein Bild drumherum zu kreieren. «Es geht nicht nur um das Eisschnelllaufen.» Sie freue sich auf Glanz und Glamour, betonte Timmer: «Das wird ein Fest für die Zuschauer.»