freundlich
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Polarisierende Eiskönigin Jutta Leerdam holt nach Kritik Olympia-Gold

winner Jutta Leerdam of the Netherlands in disbelief after Women 1000m, Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 3, Speed skating, Eisschnelllauf - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 3, Milano S ...
Eiskönigin Jutta Leerdam.Bild: www.imago-images.de

Jutta Leerdam ist Olympiasiegerin – Verlobter Jake Paul weint im Publikum

09.02.2026, 19:0109.02.2026, 19:17
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Jutta Leerdam liefert bei ihrem ersten Rennen bei den Olympischen Spielen 2026 richtig ab – und wie: Die niederländische Eisschnellläuferin sicherte sich über 1000 m mit olympischem Rekord die Goldmedaille. Vor vier Jahren holte sich die 27-Jährige über dieselbe Distanz Silber.

Jutta Leerdam läuft olympischen Rekord.Video: SRF

Vor den Spielen hatte Leerdam, die Verlobte des Influencers und Boxers Jake Paul, für Kritik gesorgt, weil sie mit dem Privatjet und nicht mit dem Rest des niederländischen Teams angereist war. Ein früherer Fussballer und Journalist schimpfte in einer TV-Sendung: «Ich finde ihr Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva. Ich finde das absolut lächerlich. Als Trainer hätte ich das nicht toleriert.»

Ein weiterer Journalist kritisierte Leerdams Präsenz. Auf Instagram folgen der Sportlerin über fünf Millionen Menschen, dementsprechend gross ist auch die mediale Aufmerksamkeit. «Man könnte fast meinen, sie sei die einzige Vertreterin der Niederlande», so der Journalist, der aber auch Positives daran sieht. Schliesslich rücke sie die Sportart auf die internationale Landkarte.

Weltmeisterin und Verlobte von Jake Paul – Jutta Leerdam spaltet die Niederlande

Für Ärger sorgte sie auch, indem sie mehrere Medienanfragen der niederländischen Journalisten ablehnte. Der Journalistenverband des Landes legte gar offiziellen Protest beim Team ein. Daraufhin erklärte sich Leerdam dennoch bereit, mit der Presse zu sprechen, gab aber nur dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NOS ein Interview, die restlichen Medienvertreterinnen und -vertretern gingen trotz einer Stunde Wartezeit leer aus.

Ireen Wüst und Irene Schouten, zwei Legenden des niederländischen Volkssports, kritisierten sie dafür scharf. Vielleicht habe Leerdam mit ihrer Social-Media-Gefolgschaft nicht nötig, mit den Medien zu sprechen, so Wüst, «aber sie hat eben auch eine Vorbildrolle. Wenn die grossen Stars wie Leerdam keine Interviews mehr geben, werden andere nachziehen. Und wenn irgendwann niemand mehr spricht, dann …» Schouten ergänzte: «Dann gibt es keine Geschichten mehr – und für die Medien ist es dann irgendwann vorbei.»

Jake Paul of the U.S., center, cries after his fiancé Jutta Leerdam of the Netherlands won the gold medal in the women&#039;s 1,000 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Ital ...
Ein emotionaler Jake Paul im Publikum.Bild: keystone

Dass sie aber definitiv mehr ist, als nur eine Influencerin und «Luxus-Queen», wie beispielsweise Sport 1 schrieb, zeigte sie am Montagabend. Die 1000 m absolvierte sie auf Kufen in 1.12,31 Minuten und damit so schnell wie noch nie eine Frau bei Olympischen Spielen zuvor. Dies tat Leerdam übrigens unter den Augen ihres berühmten Verlobten Jake Paul, der seine Freudentränen nach dem Erfolg nicht verbergen konnte.

Schon Femke Kok hatte zuvor einen neuen olympischen Rekord aufgestellt. Leerdams Landsfrau musste sich dennoch mit Silber begnügen. Die Japanerin Miho Takagi holte sich Bronze. Die Schweizerin Kaitlyn McGregor zeigte als 17. einen soliden Lauf. «Ich bin sehr, sehr zufrieden», erklärte die 31-Jährige danach beim SRF, «damit hätte ich nicht gerechnet.» Einige Fehlschritte hätten ein besseres Resultat verhindert.

Der Lauf von Kaitlyn McGregor.Video: SRF

Die Kritik an Olympiasiegerin Jutta Leerdam versteht McGregor nicht: «Sie bringt unserem Randsport Aufmerksamkeit und das gefällt mir.» Auch die deutsche Dreifach-Olympiasiegerin Anni Friesinger-Postma verteidigte Leerdam, die auch schon sieben Mal WM-Gold gewann. Die sei zwar ein «Glamour-Girl», aber am Ende zähle nur eines. «Vom Startschuss bis zum Zieleinlauf geht es ausschliesslich um die schnellsten Zeiten – und da hat sie oft die Nase vorn.» So wie nun auch bei den Olympischen Spielen.

Mehr Olympia 2026:

Lindsey Vonn lässt kein Gesundheitsupdate zu: «Wille der Patientin hat Priorität»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 35
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Schon vor ihrem letzten Run wusste Mathilde Gremaud, dass sie erneut Olympiasiegerin ist – Action lieferte sie trotzdem noch.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er machte seinem Freund im Fussballstadion einen Heiratsantrag – dann verprügeln ihn Fans
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«I mues hüt ächli usenäh»: Von Allmen lässt Nef nach Olympiasieg alleine feiern
Dank dem hervorragenden Slalomlauf von Tanguy Nef gewinnt Franjo von Allmen nach der Abfahrt auch in der Team-Kombination Olympiagold. Beim Feiern will der 24-jährige Berner Oberländer aber einen Gang runterschalten.
Franjo von Allmen ist als Feierbiest bekannt. Nach WM-Gold in der Abfahrt im letzten Jahr kündigte er an: «Heute gehen wir zu Boden!» Als er am Samstag in der Königsdisziplin auch bei den Olympischen Spielen triumphierte, sagte er: «Es könnte in eine ähnliche Richtung gehen wie letztes Jahr.»
Zur Story