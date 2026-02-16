bleibt die Gelegenheit verwehrt, sich mit den gefühlten Heimspielen in Livigno zu versöhnen. Nach dem bitteren 4. Platz im Slopestyle verpasst der 27-jährige Bündner den Einzug in den Big-Air-Final.Nachdem sich Ragettli in den letzten Monaten auf den Slopestyle konzentriert hatte, entschied er sich am Sonntag kurzfristig, es doch auch noch im Big Air zu versuchen. Die leisen Hoffnungen, sich in seiner zweiten Disziplin für die Enttäuschung vom Dienstag zu rehabilitieren, zerschlugen sich am Abend nach Stürzen in den ersten beiden Versuchen frühzeitig.Weil auch(13.),(16.) und(17.) in der Qualifikation hängenblieben, geht der Final am Dienstagabend ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Den Top 12 am nächsten kam Bösch, der an seinen vierten und letzten Olympischen Spielen nach drei spektakulären, aber von der Jury nicht ausreichend honorierten Sprüngen 1,75 Punkte vom Final trennten. (abu/sda)