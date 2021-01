Sport

Wintersport

Riesenslalom: Marco Odermatt beendet Schweizer Durststrecke in Adelboden



Riesenslalom in Adelboden 1. Alexis Pinturault FRA

2. Filip Zubcic CRO +1,04

3. Marco Odermatt +1,11

5. Justin Murisier +2,29

6. Loic Meillard +2,39

24. Daniele Sette +4,25​

Odermatt beendet Schweizer Durststrecke in Adelboden – auch Murisier und Meillard top

Marco Odermatt wird im ersten von zwei Weltcup-Riesenslaloms in Adelboden Dritter und sorgt für den ersten Schweizer Podestplatz am Chuenisbärgli seit 13 Jahren.

Gewonnen wurde das Rennen vom Franzosen Alexis Pinturault, der schon den letzten Riesenslalom in Alta Badia dominiert hatte, vor dem Kroaten Filip Zubcic. Pinturault gewann den Klassiker im Berner Oberland nach seinem Sieg vor vier Jahren zum zweiten Mal. Bei seinem dritten Saisonsieg war er eine Klasse für sich. Er fuhr in beiden Läufen Bestzeit.

Den Grundstein zum Triumph hatte er im ersten Durchgang gelegt, in dem er Odermatt als ersten Verfolger um fast eine Sekunde distanzierte. «Nach dem 1. Lauf war ein Podestplatz das Maximum, Alexis fuhr in einer eigenen Liga heute», sagte Odermatt im SRF-Interview. «Ich bin überglücklich, dass ich dieses Ziel erreicht habe.»

Auch andere Schweizer stark

Odermatt führte ein überzeugendes Schweizer Team an. Justin Murisier wurde an seinem 29. Geburtstag und drei Wochen nach seinem ersten Podestplatz im Weltcup Fünfter («ein super Geschenk!»), Loïc Meillard Sechster. Auch der Neuenburger wäre längst reif für eine Klassierung in den ersten drei. Zweimal war er in diesem Winter im Riesenslalom schon Vierter und einmal Fünfter geworden.

Weltcup-Punkte, zum zweiten Mal in diesem Winter, gab es auch für Daniele Sette. Der Bündner belegte Platz 24. Semyel Bissig, der fünfte Schweizer Finalist, schied im zweiten Lauf aus.

Odermatt auch morgen als Führender der Disziplinenwertung

Morgen findet am Chuenisbärgli gleich nochmals ein Riesenslalom statt. «Dass Pinturault so stark gefahren ist, macht die Ausgangslage nicht einfacher», sagte Odermatt. Murisier hofft, dass er sich nun in die Gruppe der 15 besten Riesenslalomfahrer der Welt verbessert hat. «Das macht einen grossen Unterschied, weil ich dann mit einer tieferen Startnummer antreten kann», so der Walliser.

Odermatt verteidigte seine Führung im Disziplinenweltcup, er hat noch zehn Zähler Vorsprung auf Pinturault. Der Franzose vergrösserte dank seinem Sieg die Lücke im Gesamtweltcup, wo er 60 Punkte vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und 124 Punkte vor Odermatt liegt. (ram/sda)

